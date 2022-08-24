الهلال والاتحاد.. «التحدي الشرس»



الرياض (أ ف ب)

يستهل الهلال حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي لكرة القدم غداً الخميس، بعد منافسة ضارية مع الاتحاد، باحثاً عن لقب رابع توالياً وتعزيز سجل قياسي يتضمن 18 لقباً.

ويحلّ «الزعيم» ضيفاً ثقيلاً على الخليج الصاعد، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وهو يعيش حالة من الاستقرار الفني والعناصري، رغم العقوبة المفروضة عليه بمنعه من التسجيل لفترتين.

وعسكر بطل آسيا الذي جدّد عقد مدربه الأرجنتيني رامون دياس في إنجلترا، حيث كسب أربع وديات.

يفتقد لمحمد كنو بداعي الإيقاف 4 أشهر مطلع مايو الماضي إثر توقيعه للنصر في يناير قبل أن يفسخ عقده من طرف واحد ويوقع للهلال، وعبدالإله المالكي وصالح الشهري لعدم الجاهزية، والكوري جانج هيون-سو والبرازيلي ميشال ديلجادو بداعي الإصابة، فيما لم تتأكد مشاركة سلمان الفرج وياسر الشهراني.

ويعوّل الهلال على النيجيري أوديون إيجالو هداف الدوري في الموسم الماضي «24»، سالم الدوسري والبرازيلي ماتيوس بيريرا والبيروفي أندريه كاريو والكولومبي جوستافو كويار والأرجنتيني لوسيانو فييتو العائد بعد إعارة قصيرة للشباب.

في المقابل، يأمل الخليج، بعد هبوطه للدرجة الأدنى قبل 5 مواسم، في الظهور بصورة مختلفة وتثبيت أقدامه بين الكبار.

الخليج الذي عسكر في تركيا، تعاقد مع البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب التعاون والنصر السابق، كما استقطب 16 لاعباً منهم 7 أجانب أبرزهم الجزائري جمال بلعمري والبرازيلي لوكاس سوزا والجابوني أندريه بوكو.

وبعدما فوّت فرصة التتويج باللقب في الأمتار الأخيرة، مهدراً تقدمه أمام الهلال، يعمل الاتحاد على المنافسة بقيادة مدربه الجديد البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو.

لم يجر تغييرات كبيرة، فاكتفى أجنبياً بالتعاقد مع المصري طارق حامد والأنغولي هيلدر كوشتا، ومع أنه سيفتقد نجميه فهد المولد والمغربي عبدالرزاق حمدالله الموقوفين انضباطياً، إلا أنه يملك أسماء مميزة.

ويغيب المولد لإيقافه في مايو الماضي سنة ونصف السنة بسبب تناوله مادة منشطة محظورة، وحمدالله أربعة أشهر اعتباراً من 2 أغسطس بناءً على الشكوى المقدمة من ناديه السابق النصر.

ويلعب الاتحاد يوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، مع العدالة الصاعد والذي عزز صفوفه بأربعة عشرة لاعباً، منهم ثمانية أجانب، وعسكر في سلوفينيا بقيادة مدربه التونسي يوسف المناعي.

ويتطلع النصر ثالث الموسم الماضي لطمأنة عشاقه، عندما يستضيف السبت الوحدة العائد مجدداً لدوري المحترفين، على ملعب مرسول بارك بالرياض.

وتعاقد النصر، حامل اللقب 9 مرات، مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، ثم أبرم أربع صفقات هامة تمثلت في الحارس الدولي الكولومبي دافيد أوسبينا، الظهير الأيسر الدولي الإيفواري جيسلان كونان ولاعب المحور البرازيلي لويز جوستافو، بالإضافة للدولي عبدالرحمن غريب.

عسكر الفريق العاصمي في ماربيا، وسيفتقد نجميه سلطان الغنام والبرازيلي تاليسكا للإصابة والإيقاف توالياً.

في المقابل، غيّر الوحدة جلده، فاستقطب المغربيين منير المحمدي وفيصل فجر، فضلاً عن عودة نجمه البرازيلي انسيلمو دي مواريس المعار إلى النصر الموسم الماضي.

واستعد الشباب، رابع الموسم الماضي، والذي يستضيف الباطن على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض غداً، بشكل جيد، بعدما دعم صفوفه بثماني صفقات، كان آخرها المهاجم الأسباني سانتي مينا، فضلاً عن إقامة معسكر إعدادي في إسبانيا، لكنه يفتقد قائده الأرجنتيني إيفر بانيجا بسبب إيقافه أربع مباريات من لجنة الانضباط والأخلاق.

وبعدما نجا من الهبوط في الجولة الأخيرة، اصطدم الباطن هذا الموسم بواقع مؤلم، حيث فشل في استخراج شهادة الكفاءة المالية، ليخسر خدمات اللاعبين الذين تعاقد معهم. وسيعتمد خلال الفترة المقبلة على أجنبيين اثنين إضافة إلى عناصره المحلية.

أما ضمك خامس الموسم الأخير في أفضل إنجاز له، فقد عسكر في سلوفينيا وحافظ على مدرّبه الكرواتي كريشيمير ريدجيتش ومعظم لاعبيه الأجانب، وأضاف لهم المدافع الجزائري عبدالقادر بدران والهولندي آدم ماهر والبرازيلي برونو دوارتي.

على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، يواجه الفيحاء بطل كأس الملك والباحث عن تحسين مركزه العاشر.

وحافظ الفيحاء على قوامه الأساسي، وما زال يبحث عن مهاجم يكمل به عقد الأجانب الثمانية، وأقام معسكراً إعدادياً في النمسا.

ويطمح الاتفاق الذي جدّد عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في بداية قوية، عندما يستقبل الطائي. أبرم ثلاث صفقات أجنبية وواحدة محلية لدعم الخط الخلفي وأقام معسكراً في تركيا.

من جهته، تعاقد الطائي مع المدرب البرتغالي بيبا، وأقام معسكراً في تركيا، أبرم 11 صفقة منها ثلاث صفقات أجنبية، أبرزها التعاقد مع المهاجم الكونغولي غي مبينزا الذي توج مع الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا، ولاعب المحور الغيني ألفا سيميدو.

وفي باقي المباريات، يلعب السبت الفتح مع التعاون وأبها مع الرائد.