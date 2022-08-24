جاكوس.. «شعور النكسة»



باريس (أ ف ب)



مُنيت آمال الإيطالي مارسيل جاكوبس، بطل أولمبياد طوكيو في سباق 100 متر، بالمشاركة في نهائيات الدوري الماسي الشهر المقبل في لقاء زيوريخ بنكسة، بعد أن أبلغ المنظمون وكالة فرانس برس أنه لن يتلقى بطاقة دعوة.

وحرمت الإصابة والمرض ابن الـ27 عاماً من المشاركة في الدوري الماسي هذا الموسم، ولكنه قال بعد تتويجه بطلاً للقارة في بطولة أوروبا لألعاب القوى الشهر الفائت: إنه يرغب في منافسة أفضل العدائين الأميركيين في آخر بطولة دولية كبرى لأم الألعاب هذا العام.

وكانت آماله تلاشت في منافساتهم والفوز باللقب العالمي، عندما انسحب قبل نصف نهائي بطولة العالم لألعاب القوى الشهر الماضي في يوجين بسبب الإصابة.

ومع ذلك، قال مدير لقاء زيوريخ أندرياس هيديجر لوكالة فرانس برس: إن القواعد لا تسمح لجاكوبس أو البطل الأولمبي الآخر في سباق 400 متر حواجز النرويجي كارستن فارهولم بالمنافسة في ختام الموسم في 7 و8 سبتمبر.

قال في رسالة عبر البريد: تنص قواعد الدوري الماسي على أنه هناك طريقة واحدة فقط للتأهل إلى النهائيات من خلال جمع النقاط في اللقاءات الـ13 للدوري الماسي خلال العام.

وتابع: يتأهل أفضل 6-10 عدائين وفقاً للنقاط التي جمعوها ومن ثم يتأهلون إلى النهائي، ما من طريقة أخرى، لا يمكن دعوة أحد لم يتأهل، مضيفاً أن ذلك سيكون «غير عادل» للعدائين الذين تأهلوا عن جدارة.

كما تأثرت استعدادات فارهولم لبطولة العالم بسبب الإصابة، وحل سابعاً قبل أن يعوّض باللقب الأوروبي.

ويحصل كل فائز في فئة من الدوري الماسي على كأس و30 ألف دولار.