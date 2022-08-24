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15 حارساً أجنبياً في الدوري السعودي

15 حارساً أجنبياً في الدوري السعودي
24 أغسطس 2022 16:09

الرياض (أ ف ب) 

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في سابقة منذ قرار السماح للأندية السعودية، بالتعاقد مع حراس مرمى أجانب، قبل خمسة مواسم، استعان 15 نادياً بحراس أجانب، باستثناء الهلال الذي يضم في صفوفه الدولي الحالي محمد العويس، والسابق عبدالله المعيوف.
وينتمي حراس الأندية إلى 15 جنسية، بواقع خمسة من البرازيل وواحد من كل من كولومبيا والكاميرون والأوروجواي والمغرب والجزائر وصربيا والسويد ومونتينيجرو ورومانيا وكوريا الجنوبية.
ويعتبر حارسا الاتحاد وضمك، البرازيلي مارسيلو جروهي والجزائري مصطفى زغبة الأقدم، إذ سيقضي كل منهما موسمه الرابع مع فريقه.
ويبقى الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، حارس الفيحاء، الأكبر سناً بواقع 39 عاماً، بينما يُعدّ البرازيلي مايلسون حارس التعاون، الأصغر «25».
وضمت قائمة الأجانب حارس أرسنال الإنجليزي، ونابولي الإيطالي السابق الكولومبي دافيد أوسبينا المنضم إلى النصر، البرازيليين باولو فيكتور «الاتفاق»، وفيكتور براجا «الطائي»، الكاميروني ديفيس إيباسي «أبها»، الأوروجوياني مارتين كامبانيا الذي يقضي موسمه الثالث مع الباطن، المغربي منير المحمدي «الوحدة»، والبرازيلي مايلسون «التعاون»، والسويدي ياكوب رينّي «الفتح».
كما تضمّ جروهي الذي يلعب موسمه الرابع مع الاتحاد، وزغبة في موسم رابع مع ضمك، الصربي فلاديمير ستويكوفيتش في موسم ثان مع الفيحاء، البرازيلي دوجلاس «الخليج»، الموتينيجري ميلان مياتوفيتش «العدالة»، الكوري الجنوبي كيم سيونج-جيو «الشباب»، والروماني سيلفيو لونج جونيور «الرائد».

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