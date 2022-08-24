اتحاد الكرة يبحث عن المستقبل بـ 15 مسابقة سنية



دبي (الاتحاد)



يشهد الموسم الكروي الجديد 2022-2023 إقامة 15 مسابقة رسمية للمراحل السنية لفئات الشباب، الناشئين والأشبال، يُنظمها ويشرف عليها اتحاد الكرة، وتشارك فيها الأندية من مختلف إمارات الدولة.

وتشمل البطولات التي ستنطلق ابتداءً من الثاني من سبتمبر المقبل، مسابقتين لفئة الشباب هما دوري الشباب تحت 21 سنة، ودوري الشباب تحت 18 سنة، وثلاث بطولات لفئة الناشئين هي دوري الناشئين تحت 17 سنة، ودوري الناشئين تحت 16 سنة «أ» و«ب».

وتتنافس فئة الأشبال في عشر بطولات موزعة على الفئات العمرية المختلفة، وهي دوري الأشبال تحت 15 سنة «أ» و«ب»، دوري الأشبال تحت 14 سنة «أ» و«ب»، ودوري الأشبال تحت 13 سنة «أ» و«ب»، ودوري الأشبال تحت 12 سنة «أ» و«ب»، ودوري الأشبال تحت 11 سنة «أ» و«ب».

وأوضح أحمد بن درويش، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، أن إطلاق 15 مسابقة تتنافس عليها الفرق ضمن المراحل السنية، من شأنه أن يزيد من عدد الممارسين للعبة بصورة رسمية ومنتظمة ضمن الفئات السنية المذكورة.

وذكر أحمد بن درويش، أن الاتحاد يحرص على تنظيم هذه المسابقات، في إطار خطته الاستراتيجية الهادفة لتطوير منظومة كرة القدم في الدولة، والانطلاق من القاعدة السليمة من خلال الاهتمام باللاعبين الصغار، ودفعهم لخوض غمار منافسات رسمية تسهم في تأهيلهم وتهيئتهم للانتقال إلى مرحلة الاحتراف.

وقال: «بطولات المراحل السنية ستمنح اللاعبين الواعدين، فرصة أكبر لصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم، وسيزيد من رصيد خبرتهم من خلال المشاركة في مباريات تنافسية رسمية، وبالتالي سيوسع قاعدة الاختيار للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها العمرية».