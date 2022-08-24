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الرياضي

«القوس والسهم» بـ «سيدات الشارقة» يشارك في «دولية أوزبكستان»

«القوس والسهم» بـ «سيدات الشارقة» يشارك في «دولية أوزبكستان»
24 أغسطس 2022 23:30

 
الشارقة (الاتحاد)

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يشارك فريق القوس والسهم بنادي الشارقة الرياضي للمرأة في بطولة أوزبكستان الدولية التي تقام خلال الفترة 22 - 27 من الشهر الجاري، بهدف تعزيز مستوى اللاعبات وصقل قدراتهن وتعزيز مستوى الأداء الفني استعداداً للموسم الرياضي الجديد.
وتشارك بالبطولة 3 لاعبات هن فاطمة محمد راشد، وعائشة جاسم آل علي، ومها عبدالرحيم الحوسني، حيث تأتي المشاركة بعد خوضهن منافسات النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي اختتمت مؤخراً في مدينة قونية التركية وشاركت فيها اللاعبات مع المنتخب الوطني بمسابقة الفردي والفرق والزوجي.
وأوضحت اللاعبة عائشة جاسم آل علي بأن المشاركة في بطولة أوزبكستان الدولية ستضاعف فرص الاستفادة والاحتكاك مع مدارس مختلفة للعبة، أتت لنفس الأهداف والغايات وهي تحقيق أفضل النتائج وتحسين الأرقام مع نهاية المشاركة وقالت: تمثيل نادي الشارقة للمرأة في هذه البطولة القوية شرف وفخر لأي لاعبة، لاسيما وأننا أنهينا قبل أيام قليلة مشاركتنا باسم الدولة في دورة مهمة بألعاب التضامن الإسلامي التي شهدت مشاركة 56 دولة، ولاشك أن هذه الأجواء تمنح الرياضي حظوظاً أكثر في المنافسة على الميداليات الملونة والمراكز الأولى.
من جانبها، أكدت هند الحوسني نائب مدير عام نادي الشارقة الرياضي للمرأة على أهمية تطبيق الخطط الفنية والتوصيات الواردة من الأقسام المعنية لإعداد اللاعبات في مختلف الرياضات، بما يبرز الجهود الكبيرة والدعم اللامحدود الذي تقدمه مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة برئاسة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، والدور البارز الذي تضطلع به المؤسسة في مسيرة تأسيس قاعدة قوية من اللاعبات الواعدات، سواءً لتمثيل النادي أو الدولة في جميع المحافل والاستحقاقات الرياضية.

 

الشارقة
نادي الشارقة الرياضي للمرأة
رماية القوس والسهم
أوزبكستان
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