«أبوظبي للشطرنج» يُسدل الستار غداً



مصطفى الديب (أبوظبي)



شهد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، فعاليات الجولة الثامنة من مهرجان أبوظبي الـ 28 للشطرنج، بحضور حسين عبد الله الخوري رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان.

ويصل المهرجان إلى محطة الختام غداً «الخميس»، بعدما شهد منافسة شرسة في مختلف البطولات.

وعلى صعيد النتائج، أسهم تعادل لاعبي المقدمة في بطولة الأساتذة، في تساوي 5 لاعبين على صدارة البطولة، رغم أن مباراة الطاولة الأولى شهدت معركة شرسة بين الأميركي راي روبسون، والهندي أرجون أريكياسي في أفضل مباريات المهرجان وانتهت بالتعادل.

وأصبحت الصدارة «خماسية الشراكة»، بين الأميركي راي روبسون، والهندي أرجون أريكياسي والهولندي فان فورست، والأوزبكي يعقوبوف نودر بيك، والإيراني أمين طبطبائي، ورصيد كل منهم 5 نقاط ونصف نقطة، ويأتي 16 لاعباً في المركز الثاني.

ويعتلي الهندي روهيت صدارة لبطولة المفتوحة منفرداً، برصيد 7 نقاط، بعدما نجح في حصد «العلامة الكاملة»، في جميع مبارياته، من دون أن يتعرض لخسارة أو تعادل، ويليه مواطنه براسانا برصيد 6 نقاط ونصف نقطة، فيما يتشارك في المركز الثالث، كل من أحمد فريد من الإمارات، جوشوا أديجوا «نيجيريا»، تيجران أزاريان «أرمينيا»، ميرازيز كوزييف ومحمد زهدي «أوزبكستان» برصيد 6 نقاط لكل منهم.

وواصل الإيراني رضا مهداوي تألقه في بطولة الناشئين، وانتزع فوزاً ثميناً من منافسه على الصدارة السوري رامي طلب، بعد مباراة لم تكن بالسهلة، ليتصدر البطولة منفرداً برصيد 7 نقاط ونصف نقطه، يليه 4 لاعبين في المركز الثاني «7 نقاط»، ولقاءات الجولة التاسعة والأخيرة هي الفيصل بينهم.