«الفرسان» يدخل الموسم بصفقات جديدة في كل الألعاب

رضا سليم (دبي)



أكد الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لشركة شباب الأهلي للألعاب الرياضية، أن جميع الفرق في كافة الألعاب باتت جاهزة لانطلاقة الموسم الجديد من أجل هدف واحد وهو الفوز بالمركز الأول، حيث تغيرت استراتيجية إدارة الألعاب بالنادي، حيث وضعنا هدفاً واحداً أمام جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وهو المركز الأول دون غيره، وهو ما دفعنا للتجهيز المبكر للموسم الجديد مع نهاية الموسم الماضي، وترتيب أوضاع الفرق في السلة واليد والطائرة وأيضا الألعاب الفردية: تنس الطاولة وألعاب القوى والدراجات وغيرها.

وأضاف: الإدارة قامت بعقد صفقات جديدة وترتيب أوضاع الفرق من أجهزة فنية ولاعبين أجانب ومقيمين وأيضاً تدعيم الصفوف بلاعبين مواطنين، من أجل المحافظة على المكتسبات التي حققها النادي في المواسم الماضية، وأيضاً زيادة غلة الميداليات والبطولات التي تليق باسم النادي.

وأشار إلى أن قطاع الألعاب الرياضية برئاسة الفريق محمد أحمد المري، عقدت جلسة عائلية مع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بالنادي، في حضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وكان الهدف منها تحفيز الجميع على بذل أقصى الجهد في الموسم الجديد والعمل بروح الفريق الواحد الذي يتميز به النادي، وحرصنا على وضع الكؤوس والميداليات التي حققناها في الموسم الماضي أمام اللاعبين والمدربين، كي يدركوا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، فلا نريد المنافسة على المراكز الأول، بل الهدف الفوز بالألقاب.

وتابع: «سنعلن خلال الفترة المقبلة عن صفقات الموسم الجديد، إلا أننا رتبنا أوضاع الفرق مبكراً، ولدينا صفقات في السلة والطائرة واليد، وأجرينا تعديلات على الأجهزة الفنية باستثناء كرة اليد، حيث يستمر الجهاز الفني الحالي بقيادة كمال عقاب، وتعاقدنا لاعب اليد الجزائري عبدالقادر رحيم من نادي دانكارك الفرنسي، بالإضافة إلى التعاقد مع لاعب من أبناء المواطنات».

وأوضح أن النادي تعاقد مع المدرب البرازيلي راميرز فيرارز لقيادة الفريق الأول للكرة الطائرة، والذي سبق له تدريب منتخب البحرين للكرة الطائرة وأحرز معه مؤخراً برونزية كأس آسيا للكرة الطائرة للرجال، كما قمنا بالتعاقد مع لاعب مقيم في كرة السلة، وعلى مستوى تنس الطاولة جهزنا الفريق بشكل جيد للموسم الجديد بعد مشاركته في بطولة غرب آسيا بالأردن.

ونوه سلطان إلى أن قطاع الألعاب الجماعية بالنادي حقق الموسم الماضي العديد من البطولات بمختلف الألعاب الرياضية، وتمكنت فرق النادي من الحصول على 7 بطولات في مختلف الألعاب ونال النادي جائزة التفوق الرياضي، ونال لاعب فريق كرة اليد، حمد إسماعيل الفلاسي، جائزة أفضل لاعب في الألعاب الرياضية، ووصل مجموع الميداليات الملونة التي حققتها فرق ولاعبو شباب الأهلي في الموسم الماضي، إلى 141 ميدالية ملونة، موزعة بين 52 ذهبية، و39 فضية و50 برونزية في جميع البطولات.

وتابع: فريق السلة حصل على 3 ألقاب وهي الدوري العام وكأس رئيس الدولة وكأس نائب رئيس الدولة، في حين حقق فريق الشباب للعبة لقب الدوري العام، توج فريق الكرة الطائرة بدرع التفوق العام، بعد الفوز ببطولة الدوري العام للرجال، ودوري الناشئين تحت 17 سنة، وبطولتي دوري أشبال الطائرة تحت 14 (أ)، وتحت 12 سنة (ب)، والدوري العام للأشبال الفئة (ب)».

وكشف المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الجماعية بقلعة الفرسان عن إنجازات الألعاب الفردية وقال:«فريق الدراجات حقق لقبي الدوري العام، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، والمركز الأول في طواف اليوبيل الذهبي من أبوظبي إكسبو 2020، والمركز الأول في الفرقي والفردي لسباق السلم للدراجات الهوائية (حتا- إكسبو)، وبطولة الدوري للفردي العام في كلباء وبطولة النخبة للسيدات في سباق «السلم للدراجات الهوائية» وبطولة السباق الفردي ضد الساعة للرجال بمنطقة نزوى لمسافة 33 كلم، وتصدر الترتيب العام لطواف الشارقة وحقق المركز الأول في سباق الفردي العام للدوري العام للرجال بأم القيوين، والأول في سباق الرجال وتحت 23 سنة في منطقة المدام، وحصل فريق ألعاب القوى على كأس صاحب السمو رئيس الدولة لاختراق الضاحية، وتوج فريق الطاولة، بثنائية الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتابع: الكاراتيه في الكاتا والكوميتيه فاز أيضاً بدرع التفوق العام للرجال والشباب والسيدات، ودرع التفوق العام للأشبال والفتيات والناشئين والناشئات، وصدارة الترتيب العام للشباب والآنسات، والأشبال والفتيات، والناشئين والناشئات، وفي المبارزة حققنا الميدالية الذهبية لبطولة الدولة للمبارزة تحت 20 سنة في سلاح السيف، وجميعها إنجازات تأتي ترجمة لجهود مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، والذي حرص على توفير كافة أسباب النجاح، وبذل جهداً مقدراً أسهم في تحقيق البطولات في الموسم الماضي، وهو ما نأمل في الحفاظ عليه في الموسم الجديد.