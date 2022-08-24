أوراوا يستغل «سلاح الإرهاق» أمام تشونبوك

سايتاما (أ ف ب)

يأمل أوراوا ريد دايموندز الياباني، صاحب العروض الهجومية القوية، في الاستفادة من الإرهاق الذي يعاني منه تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، لبلوغ نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم، عندما يلتقيان في مدينة سايتاما اليابانية «الخميس».

سجل أوراوا، بطل عامي 2007 و2017, 15 هدفاً في مبارياته الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات، آخرها خلال فوزه 4-صفر على باثوم يونايتد التايلاندي «الاثنين» في ربع النهائي، وقبلها على جوهور دار التعظيم الماليزي 5-صفر في ثمن النهائي.

سيعوّل أوراوا على المؤازرة الجماهيرية في ملعب سايتاما، حيث أقيمت جميع مباريات الأدوار الإقصائية لمنطقة الشرق في المدينة اليابانية بنظام مباراة واحدة.

قال لاعب الوسط تاكاهيرو سيكيني: سنهاجمهم قبل أن يحصلوا على أي فرصة لمهاجمتنا، أتطلع قدماً للمباراة وليست لدي أي نية بالخسارة، سنقدّم كل ما لدينا.

والتقى الفريقان ست مرات في المسابقة القارية الأم، وكان آخر فوز من نصيب تشونبوك في دور المجموعات عام 2019، إلا أن أوراوا تفوق في اللقاء الوحيد الذي جمعهما في الأدوار الإقصائية وذلك في ربع نهائي عام 2007، عندما أقصى حامل اللقب حينها في طريقه للفوز بالكأس.

وأعرب المدرب الإسباني ريكاردو رودريجيس عن رضاه عن أداء فريقه، محذراً من خطورة الخصم: «تلعب الفرق الكورية بحافز كبير ضد الفرق اليابانية، لكننا سنلعب أيضاً بحافز كبير، نحن الفريق الياباني الوحيد المتبقي في هذه المسابقة، لذلك نحن نمثل اليابان».

من جهته، يدخل تشونبوك، وهو مرهق بعد أن احتاج إلى التمديد في آخر مباراتين لتجاوز عقبة فيسيل كوبي الياباني 3-1 في ربع النهائي ومواطنه دايجو أف سي 2-1 في دور الـ16 الأسبوع الماضي.

قال المدرب كيم سانج-سيك: لقد كان موقفاً صعباً، وأنا أقدّر اللاعبين، على الرغم من أنهم متعبون ولديهم بعض المشاكل البدنية، لعبنا مباراتين مع التمديد، لذا فإن اللاعبين متعبون حقاً وستكون هناك مشاكل في القوة البدنية، لكن لدينا روح واحدة وذهنية واحدة لخوض هذه المباراة وتحقيق الفوز، وبلوغ النهائي المقرر في فبراير 2023.

وسيعوّل أوراوا على قوة دفاعه، بعد أن نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في مبارياته الخمس الأخيرة في دوري الأبطال هذا العام، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في المسابقة.

يذكر أن مباريات الغرب تقام في فبراير 2023 وتجمع الهلال السعودي مع شباب الأهلي الإماراتي، الشباب السعودي مع ناساف الأوزبكستاني، الدحيل القطري مع مواطنه الريان والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني.

وكان الهلال السعودي أحرز اللقب للمرة الرابعة في تاريخه «رقم قياسي»، بفوزه على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي 2-صفر في نوفمبر الماضي في الرياض.