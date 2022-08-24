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الرياضي

«الماكينات» يستعد لـ «المونديال» في دبي

«الماكينات» يستعد لـ «المونديال» في دبي
24 أغسطس 2022 14:00

 
دبي (الاتحاد)

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زار وفد الاتحاد الألماني لكرة القدم، مقر مجلس دبي الرياضي، حيث التقى سعيد حارب أمين عام المجلس، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، واطلع على دور المجلس إدارة، وتطوير العمل الرياضي في دبي، والفعاليات الرياضية المتنوعة التي ينظمها سنوياً.
وضم الوفد الألماني كلاً من ينس بوش رئيس أول العمليات والمشاريع الخاصة في الاتحاد الألماني، وجليان شتيمبرجر مدير المنتخب الألماني الذي يعد من أبرز المنتخبات في تاريخ كرة القدم، حيث توج بلقب كأس العالم 4 مرات، إلى جانب ألقاب دولية عديدة.
وناقش سعيد حارب سبل التعاون مع الاتحاد الألماني، وتقديم الدعم للمنتخب الألماني، من خلال توفير المنشآت والخدمات اللازمة لإقامة مبارياتهم الودية في دبي، وتنظيم المعسكر التدريبي، استعداداً لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022.
وقدّم سعيد حارب شرحاً للوفد عن الدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي، في تطوير القطاع الرياضي، وجهوده في استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية، المحلية والدولية المتنوعة، التي ينظمها ويشرف عليها المجلس، ووضع الخطط واستراتيجيات العمل لسنوات مقبلة، بما يدعم نشر ممارسة الرياضة بجميع أنواعها بين كافة فئات المجتمع، سواء على مستوى الرياضة المجتمعية، أو على مستوى الاحتراف واستضافة أهم البطولات العالمية.
وأكد حارب استعداد مجلس دبي الرياضي، لتقديم كافة التسهيلات التي يحتاجها المنتخب الألماني، لنجاح معسكره في دبي، وفي ختام الزيارة اصطحب سعيد حارب الوفد الزائر، في جولة داخل مقر المجلس، وأطلعهم على دور الإدارات والأقسام في عمل المجلس، وأهدى النسخة الإنجليزية من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله».
وعبر وفد المنتخب الألماني عن سعادتهم بالتواجد في دبي، وأشاد بالمنشآت والمرافق الرياضية المصممة، وفق أعلى المعايير الدولية التي توفرها دبي في كل مكان، والتي تساعد بشكل كبير في التشجيع على التدريب، وممارسة الرياضة والنشاط البدني.

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