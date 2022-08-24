لايبزج يستضيف مباراة «المواد الكيماوية»!

برلين (رويترز)

بعد أن تضررت أرضية استاد بول جريفزو في ديساو عمداً جراء مواد كيماوية قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم، إقامة مباراة رازن بال شبورت لايبزج في الدور الأول لكأس ألمانيا أمام تيوتونيا أوتنسن المنتمي لدوري الدرجة الرابعة في لايبزج الأسبوع المقبل.

وبات من الصعب اللعب في استاد بول جريفزو، بعد أن رش مجهولون مواد كيماوية على العشب ليتحول من اللون الأخضر إلى البني.

واتخذ الاتحاد الألماني قراراً نادراً بتغيير ملعب الفريق المضيف للمباراة المقررة في 30 أغسطس لتقام الآن على أرض لايبزج، وكان من المقرر أن يستضيف تيوتونيا المباراة.

وقال الاتحاد الألماني في بيان: بسبب الموعد الوشيك للمباراة، لم يكن من الواقعي البدء في البحث عن ملعب جديد، خاصة أن عملية الاختيار تتضمن الكثير من المعايير لاستضافة مباراة في الكأس.

وكان العثور على ملعب لمواجهة لايبزج مشكلة كبيرة بالفعل لفريق تيوتونيا المنتمي لمدينة هامبورج، حيث إن ملعبه المفروش بالعشب الصناعي غير مؤهل لاستضافة مباريات في الكأس.

ورفض فريقا هامبورج وسانت باولي السماح له باستخدام ملعبيهما لمباراة الكأس قبل اختيار ديساو التي تبعد 400 كيلومتر.