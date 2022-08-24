دبي تستضيف منتدى الدوريات العالمية المحترفة

معتز الشامي (دبي)



قرر منتدى روابط الدوريات العالمية المحترفين، إقامة اجتماعه السنوي في دبي خلال أكتوبر المقبل، بمشاركة واسعة من الروابط الأعضاء، وأبرزها الأوروبية، وتحديداً «الليجا» و«البريميرليج» و«الكالشيو» و«البوندسليجا»، وروابط الدوريات الفرنسية والبرتغالية والهولندية، بخلاف الروابط الآسيوية المنضمة للمنتدى، وهي الإمارات والسعودية واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية والصين، ويضاف إليهم روابط محترفة من باقي القرارات.

ويأتي اختيار الإمارات لقوة العلاقة بين المنتدى، ورابطة المحترفين، التي انضمت للمنتدى عام 2019، وأصبحت عضواً فاعلاً في كل اجتماع سنوي، حيث تتم مناقشة العديد من الملفات والقضايا، خلال الاجتماع السنوي، الذي يعقد لمناقشة الجوانب الخاصة بأجور اللاعبين، وتحديات الدوريات المحترفة في عصر ما بعد «كوفيد-19»، بالإضافة إلى الجوانب الخاصة بالحضور الجماهيري وغيره.

وحققت رابطة المحترفين نجاحات كبيرة، باعتراف المنتدى في أكثر من اجتماع سابق، خاصة من حيث التنظيم الاحترافي للدوري، والإجراءات الخاصة بلوائح المسابقات وتراخيص الأندية والتسويق.

ويشهد المنتدى على مدار يومين، ورش عمل لمناقشة الملفات والقضايا ذات العلاقة بالروابط المحترفة، ورصد الإيجابيات والسلبيات للمرحلة الماضية، وعرض أبرز التجارب الإيجابية لإفادة باقي الروابط الأعضاء، وسيكون لرابطة المحترفين، دور كبير خلال المنتدى في الاجتماع المقبل، خاصة بعد النجاحات اللافتة إدارياً، والتي حققتها الرابطة خلال الفترات الماضية.

من جهة أخرى، تعمل رابطة المحترفين على زيادة المداخيل عبر زيادة الرعاة، والمشاريع القادرة على جذب المزيد من الدخل، وحققت بالفعل الرابطة قفزات إيجابية عدة في هذا الملف، وينتظر أن يتم توقيع اتفاقيات شراكة مع القنوات الناقلة، لإعادة بيع الحقوق التلفزيونية، والبث، بما يعود بالنفع على الأندية في زيادة المداخيل ومقابل البطولات والمسابقات المختلفة.

وينتظر أن تبرم الرابطة على هامش الاجتماع المقبل، عديداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، مع أهم الروابط عالمياً وقارياً وإقليمياً، لمزيد من تبادل الخبرات، والاستفادة من تطور مشاريع تلك الروابط.

ويذكر أن منتدى الدوريات العالمية، يهدف إلى تطوير منظومات الحوكمة في كرة القدم العالمية، وإيجاد حلول للمشاكل والقضايا التي تواجه اللعبة حول العالم، بالإضافة إلى تطوير التعاون بين الأعضاء، كما يلعب دوراً مهماً في كل القضايا التي تتم مناقشتها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، ومنها قوانين كرة القدم، ونزاهة اللعبة، وعلاقات الأندية باللاعبين، وقوانين انتقالات اللاعبين ووكلائهم، بالإضافة إلى كل ما يخص جدولة البطولات الدولية، وفترات التوقف الدولي، بحيث يمثل صوت 45 دورياً محترفاً حول العالم ينضوي تحتها أكثر من 1190 نادياً.