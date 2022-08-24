680 لاعباً في «أكاديميات دبي»

دبي (الاتحاد)



تتواصل منافسات الدورة الصيفية الحادية عشرة لأكاديميات كرة القدم التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، في ملاعب وأندية وشركات كرة القدم بدبي، ويشارك فيها 680 لاعباً من 24 فريقاً يمثلون 5 أندية هي شباب الأهلي، والوصل، والنصر، وحتا، وعجمان.

وتشتعل حدة التنافس بين الفرق المشاركة، مع اقتراب الدورة من أسبوعها الأخير، حيث تختتم يوم الثلاثاء المقبل، وتقام الدورة ضمن 6 فئات عمرية هي: فئة 12 سنة لمواليد 2012-2013، وفئة 13 سنة مواليد 2010-2011 التي تستضيف مبارياتهما ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي.

وتتنافس الفرق المشاركة في فئة 14 سنة مواليد 2009-2010 في ملاعب الوصل، ومباريات فئة 15 سنة من مواليد 2008-2009 في ملاعب شباب الأهلي، ومنافسات فئة 16 سنة من مواليد 2007-2008 في النصر، فيما تتنافس الفرق المشاركة في فئة 17 سنة من مواليد 2005-2006 في ملاعب شباب الأهلي.

ويلتقي غداً شباب الأهلي والوصل، في فئة تحت 17 سنة في ملعب شباب الأهلي بالنهدة، على أن يلعب الجمعة شباب الأهلي والنصر في فئة تحت 16 سنة في ملعب حميد الطاير بنادي النصر.