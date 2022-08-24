فريق الوثبة للدراجات.. رحلة إلى «قمة استيلفيو»



أبوظبي (الاتحاد)



خاض فريق الوثبة المجتمعي للدراجات تجربة تدريبية جديدة صعد خلالها إلى قمة جبل استيلفيو في إيطاليا، بمشاركة معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، والدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة.

ونجح الفريق في الصعود إلى قمة الجبل في إيطاليا لمسافة 21 كلم، كما شارك في التدريب محمد سند القبيسي نائب رئيس اتحاد الدراجات، والنخيرة الخييلي مدير نادي أبوظبي للدراجات، وسليمان الحمادي مدير فريق الوثبة المجتمعي، وسلطان الخنجي وعبدالعزيز الغيص.

ويحرص فريق الوثبة وأعضاء الفريق على إطلاق المبادرات المجتمعية التي تعزز قيم الإخاء والتسامح والمحبة وتبني استراتيجية «الرياضة أسلوب حياة» وأقصر الطرق لتحقيق كل الغايات والأهداف.

ويعتبر جبل استيلفيو من أجمل المناظر الطبيعية الخلابة التي تبهر محبي الطبيعة في كل مكان في العالم، وتتميز جبال الإلب على وجه الخصوص بالعديد من المناظر الرائعة، ومن تلك المناظر الطبيعية الأكثر شهرة في جبال الألب هو ممر استلفيو الواقع في إيطاليا، والذي يعتبر ثاني إلى ممر في جبال الإلب كلها.

ويربط ممر استلفيو بين مدينة استلفيو في جنوب تيرول مع بوريمو، وقد تم تصميم ذلك الممر في فترة حكم الإمبراطورية النمساوية في عام 1820، وكان يعتبر أحد عجائب الهندسة في ذلك الوقت، وفي الواقع لم يتغير تصميم الممر كثيراً من ذلك الوقت حتى الآن.

كما أن سباق الدراجات الشهير بإيطاليا عادة ما يمر بممر استلفيو، والذي يشكل تحدياً كبيراً للمتسابقين، حيث تشتهر بوريمو باستضافة سباقات كأس العالم للدراجات في شهر ديسمبر كل عام، وممر استلفيو هو ممر جبلي في شمال إيطاليا - يبلغ ارتفاعه 2.757 متر فوق مستوى سطح البحر.