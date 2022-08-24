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«كونميبول» يتمسك بنظام تصفيات «مونديال 2026»

«كونميبول» يتمسك بنظام تصفيات «مونديال 2026»
24 أغسطس 2022 11:55

 
سانتياغو (أ ف ب) 

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«الثبات» شعار تصنيف منتخبات «الفيفا»

أكد اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، رغبته في عدم تعديل نظام تصفيات منطقته المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مبقياً على صيغة خوض كل من المنتخبات العشرة 18 مباراة في المجموع.
سيتم إحالة القرار الذي تم تبنيه بالإجماع من قبل مجلس الاتحاد القاري خلال اجتماعه في العاصمة التشيلية سانتياغو إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» الراغب في تعديله.
خلال نهائيات كأس العالم 2026 التي ستنظمها كندا والولايات المتحدة والمكسيك، سيرتفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48.
تأهلت عن أميركا الجنوبية المنتخبات التي احتلت المراكز الأربعة الأولى في التصفيات التي تقام بنظام مجموعة واحدة، إلى نهائيات مونديال قطر نهاية العام الحالي، فيما خاص صاحب المركز الخامس ملحقاً دولياً، أما بالنسبة لنسخة 2026، ستتأهل ستة منتخبات بشكل مباشر، على أن يخوض السابع ملحقاً دولياً.
لكن صيغة التأهل الجديدة التي يريدها «الفيفا» تنص على فصل المنتخبات العشرة في مجموعتين من خمس، على أن يلعب كل منتخب على أرضه وخارجه ضد الفرق الخمسة من المجموعة الأخرى.
يتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة مباشرة لكأس العالم. يتنافس صاحبا المركزين الثالث والرابع ضد بعضهما على أن يتأهل الفائز مباشرة إلى النهائيات، ويلعب الخاسران من أجل بطاقة خوض الملحق.
تأهلت منتخبات البرازيل والأرجنتين وأوروجواي والإكوادور مباشرة إلى مونديال قطر الذي ينطلق في 20 نوفمبر المقبل، فيما سقطت البيرو الخامسة في الملحق الدولي بركلات الترجيح ضد أستراليا.

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