غياب ديوكوفيتش عن أميركا المفتوحة «مزحة»



واشنطن (رويتر)

قال جون ماكنرو الفائز ببطولة أميركا المفتوحة للتنس أربع مرات: إن غياب نوفاك ديوكوفيتش المحتمل عن آخر البطولات الأربع الكبرى للموسم، بسبب موقفه من التطعيم ضد «كوفيد-19» سيكون «مزحة».

ورفض ديوكوفيتش تلقي اللقاح، ويبدو أنه سيغيب عن أميركا المفتوحة، بسبب القواعد الأميركية الحالية، التي تجبر المسافرين على إظهار دليل على التطعيم الكامل، على متن الرحلات الجوية قبل دخول الولايات المتحدة.

وقال اللاعب الصربي في السابق، إنه على استعداد للغياب عن البطولات الكبرى التي تجبر المشاركين على التطعيم ضد «كوفيد-19».

ولا يزال ديوكوفيتش على قائمة المشاركين في البطولة المقررة بين 29 أغسطس و11 سبتمبر أيلول في نيويورك.

وقال ماكنرو للصحفيين «ستكون مزحة، وشخصياً كنت سأحصل على اللقاح قبل المشاركة، لكن ديوكوفيتش لديه معتقدات قوية للغاية في هذا الشأن، وعلينا احترام ذلك، وفي هذه المرحلة من الوباء، وبعد مرور عامين ونصف، أعتقد أن الناس في جميع أنحاء العالم يعرفون المزيد من المعلومات عن «الجائحة»، وفكرة أنه لا يستطيع السفر إلى هنا للعب ستكون مزحة».

ولم يتمكن ديوكوفيتش من الدفاع عن لقبه في أستراليا المفتوحة هذا العام، بعد ترحيله من البلاد، بسبب موقفه من التطعيم في يناير.

وفاز رافائيل نادال بالبطولة في ملبورن ليحصد لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى، ويبتعد عن ديوكوفيتش وروجر فيدرر.

وأضاف نادال لقباً كبيراً آخر إلى رصيده في فرنسا المفتوحة، ليتقدم على ديوكوفيتش الذي فاز ببطولة ويمبلدون الشهر الماضي.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت فرص ديوكوفيتش، في التفوق على منافسيه، قد تأثرت بغيابه عن البطولات الأربع الكبرى، قال مكنرو «هذا هو السؤال الذي نريد جميعاً أن نعرف إجابته، من الواضح أن رافائيل نادال قد استفاد من ذلك، إذا فاز أحد اللاعبين ببطولة أستراليا المفتوحة ثماني أو تسع مرات، سنصل إلى قناعة مفادها أن ديوكوفيتش حرم من فرصة حقيقية بطريقة ما، هذا الثلاثي يتفوق على الجميع، حقق رافائيل معجزة لم يتوقعها الكثير من الناس في أستراليا، فاز نوفاك في ويمبلدون، ثم فعلها نادال في فرنسا المفتوحة».