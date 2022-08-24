«الجودو» يدشن الموسم بكأس الاتحاد للفئات العمرية



أبوظبي (الاتحاد)



حدد اتحاد المصارعة والجودو 3 سبتمبر المقبل، موعداً لانطلاقة موسم الجودو الجديد، في ضوء توصيات اللجنة الفنية التي اعتمدها محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ضمن أجندة الاتحاد لموسم 2022-2023.

ويدشن الاتحاد فعاليات الموسم الجديد بدورة التحكيم للجودو 3 و4 سبتمبر المقبل، في ضيافة الفجيرة، فيما يبدأ نشاط الاتحاد الميداني بكأس الاتحاد للجودو لفئتي البراعم والشباب 17 سبتمبر المقبل بالشارقة. ويشهد 24 سبتمبر انعقاد دورة الإسعاف التي ينظمها الاتحاد، بالتعاون مع الجهات الطبية بالشارقة، بمشاركة «لاعب وإداري ومدرب» للجودو على مستوى الأندية.

وبعدها، يتوقف نشاط الجودو استعداداً لاستضافة بطولة أبوظبي «جراند سلام» الكبرى للجودو، من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل في أبوظبي. ويستأنف نشاط الجودو 12 نوفمبر، بإقامة بطولة كأس السفير الياباني لدى الدولة للجودو في أبوظبي، وتستضيف مدينة خورفكان بطولة اليوم الوطني للجودو 26 نوفمبر، وذلك لفئات البراعم والناشئين والرجال.

وفي 24 ديسمبر، يقام المعسكر التدريبي السنوي لناشئ وشباب الجودو استثماراً للعطلة المدرسية، وتليه في 28 يناير 2023 بطولة الكاتا للرجال، ومهرجان الصغار للناشئين والشباب في ضيافة الشارقة.

وفي اليوم نفسه، تقام دورة الكاتا للاعبين والمدربين بالفجيرة، فيما يشهد الرابع من فبراير المقبل فحص الأحزمة الدوري للترقية للاعبين والمدربين بالفجيرة.

وفي 11 فبراير 2023، تنطلق فعاليات دوري فردي الناشئين للجودو بالشارقة، فيما تقام بطولة الإمارات للجودو للبراعم والشباب بالفجيرة في 25 فبراير، وتقام بطولة الإمارات للناشئين والرجال للجودو في 4 مارس بالشارقة.

وتحدد الأول من أبريل 2023 موعداً للدورة الرمضانية للجودو لفئتي الناشئين والشباب بالفجيرة، وتقام دورة حكام الجودو في 6 مايو للبراعم والشباب بالشارقة، ويكون مسك ختام الموسم الرياضي للجودو، بإقامة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجودو للأشبال والشباب 20 مايو في أبوظبي.