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«دولي المواي تاي» يشيد بنجاح «عالمية أبوظبي»

«دولي المواي تاي» يشيد بنجاح «عالمية أبوظبي»
24 أغسطس 2022 11:44

 
أبوظبي (الاتحاد)


أشاد الاتحاد الدولي للمواي تاي، بالنجاح الكبير لبطولة العالم، التي أقيمت مؤخراً بالقاعة الكبرى في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بوصفها الحدث البارز الذي عكس عمق التعاون بين الدول الأعضاء، خاصة الآسيوية التي تمثل الذراع القارية للاتحاد، وشكلت حضوراً فاعلاً، خلال فعاليات البطولة، التي شهدت مشاركة 120 دولة، وحققت جملة من النجاحات الفنية والتنظيمية.
جاء ذلك خلال اجتماعات الاتحاد الدولي عبر تقنية الفيديو، على هامش بطولة العالم للبراعم والناشئين والشباب، التي اختتمت مؤخراً في العاصمة الماليزية كوالا لمبور، بمشاركة 100 دولة من مختلف القارات. 
وعقد الاتحاد الآسيوي اجتماعاً على هامش البطولة، بحضور طارق محمد المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، المدير التنفيذي للاتحاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والمدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وستيفان فوكس أمين عام الاتحاد الدولي وكافة الأعضاء.
ونقل طارق المهيري تحيات وترحيب عبدالله سعيد النيادي، رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، رئيس الاتحاد الآسيوي، وشكره لكافة الأعضاء على تفاعلهم مع أنشطة الاتحاد الآسيوي، مما أسهم في طفرة وتطور اللعبة التي بلغت دورة الألعاب الأولمبية بداية من دورة باريس 2024.

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واستعرض الاجتماع التقارير الفنية والإدارية والمالية للاتحاد خلال الفترة الماضية، والتصورات المقترحة للمرحلة القادمة، بجانب اعتماد التوقيتات الزمنية للبطولات الإقليمية والدولية، بما يسهم في طفره اللعبة خلال دورة الاتحاد القادمة.

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اتحاد المواي تاي
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