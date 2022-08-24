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«أبيض الناشئين» يستعد للقاء فلسطين في «كأس العرب»

«أبيض الناشئين» يستعد للقاء فلسطين في «كأس العرب»
24 أغسطس 2022 11:41

 
معتصم عبدالله (دبي)

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يتأهب منتخب الناشئين للقاء فلسطين مساء الجمعة المقبل، على ملعب السيق، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، لبطولة كأس العرب للناشئين، التي يستضيفها الاتحاد الجزائري حتى 8 سبتمبر المقبل.
وخسر «أبيض الناشئين» مباراته الأولى أمام السودان 0-2، وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها فوز الجزائر «المستضيف» على فلسطين بخماسية، وسجل أهداف «الخضر» محمد علي، مليك كحلوشي، عصام يزيد، إلياس بوعلام، ومسلم أناتوف.
وتصدر الجزائر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن السودان «الوصيف»، وحل ثالثاً «أبيض الناشئين»، و«الفدائي» في المركز الرابع«، ويُشارك في البطولة 16 منتخباً تم توزيعها على أربع مجموعات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.
وتمثل المشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 17 عاماً، محطة إعداد رئيسية لـ «أبيض الناشئين» في مشوار التحضيرات للمنافسة الأهم، لخوض تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في البحرين، ووضعت القرعة منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب إندونيسيا وماليزيا وفلسطين وجوام، والتي تقام مبارياتها في إندونيسيا من 1 إلى 9 أكتوبر.

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