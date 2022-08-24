فولهام يودع كأس الرابطة لـ «قلة الرغبة»



لندن (رويترز)

قال ماركو سيلفا مدرب فولهام: إن كرولي تاون أظهر رغبة أكبر من فريقه في مباراتهما بالدور الثاني من كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، حيث خرج ودع الفريق المنتمي للدوري الممتاز البطولة، بعد الهزيمة 2-صفر خارج أرضه أمام الفريق المنافس في الدرجة الرابعة.

وأجرى سيلفا عشرة تغييرات على التشكيلة الأساسية لفريقه صاحب المركز السابع في الدوري الممتاز.

وقال سيلفا: قدمنا أداءً سيئاً وبالطبع النتيجة أيضاً، ودعنا بطولة أردنا الفوز بلقبها، أتوجه بالتهنئة لكرولي، منذ الدقيقة الأولى ظهر أن رغبة كرولي في الفوز أكبر، وبعد ذلك فقدنا السيطرة على المباراة، وارتكبنا أخطاء، واهتزت شباكنا، وهو الأمر الذي جعل المواجهة أكثر صعوبة بالنسبة لنا.

ووصف كيفن بيتسي مدرب كرولي الفوز بأنه «لا يصدق»، وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: كرولي تاون المغمور تغلب على فولهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما فعلناه هو أمر استثنائي، وكانت لدينا خطة للطريقة التي أردنا اللعب بها، وسيكون هذا هو مخططنا للمضي قدماً.