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«آسيوي التنس» يعتمد إقامة بطولات جديدة للصغار

«آسيوي التنس» يعتمد إقامة بطولات جديدة للصغار
24 أغسطس 2022 11:32

 
دبي (الاتحاد)

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شارك ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد للتنس، عضو الاتحاد الآسيوي، في اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد القاري في بانكوك، بحث خلاله أجندة الفترة المقبلة، ومنها اعتماد إقامة بطولات جديدة للصغار، تضاف إلى بطولاته الحالية، ومنها لأعمار تحت 14و16 سنة، والتحضير لاجتماع الجمعية العمومية المقبل، إضافة إلى مراجعة نتائج المنتخبات الآسيوية في كأس ديفيز وبطولات الناشئين وفيد كاب، ومتابعتها ومناقشة طلب فلسطين بالانضمام إلى الاتحاد الآسيوي.
وشهد الاجتماع تبادل الأفكار لإدارة وتطوير التنس في القارة، بحيث يكون له تأثير مهم على تطوير اللعبة، وبشكل مؤثر في البلدان المنضوية تحت مضلة الاتحاد الآسيوي.
وقال المرزوقي: نتطلع في اتحاد التنس إلى الانضمام في المستقبل القريب إلى برنامج الاتحاد الدولي، لتطوير عمل الأكاديميات، حيث تم خلال الاجتماع بحث المكاسب الإيجابية التي يحققها البرنامج، وسبل تطوير الأمور الفنية للمدربين واللاعبين من خلاله، وعرض المقترحات والأفكار ذات الصلة، بتعديل بعض من فقرات لوائح الاتحاد الآسيوي، وبحث السبل الرامية لزيادة عدد بطولات اللاعبين في الأعمار المبكرة «بطولات الصغار»، وتطويرها لأهميتها في تطوير التنس.

الإمارات
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اتحاد التنس
بانكوك
ناصر المرزوقي
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