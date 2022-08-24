«الفتى الذهبي» يتغزل في «القدوة»



أنور إبراهيم (القاهرة)



اعترف النجم الدولي النرويجي الشاب إيرلينج هالاند «22 عاما» مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والملقب بـ «الفتى الذهبي»، بأن النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني، يعتبر نموذج وقدوة له ويأمل أن يسير على خطاه، وأن يحتفظ بفاعليته، عندما يكون في مثل سنه، في الرابعة والثلاثين.

وقال في حديث لمجلة «4-4-2» الإنجليزية إنه سيكون في غاية السعادة، لو أستطاع بعد عشر سنوات أن يكون مثل النجم الفرنسي الهداف المرشح الأول لنيل جائزة الكرة الذهبية هذا العام 2022.

وحرص هالاند على أن يؤكد، أنه ينبغي أن يتعلم دائماً، وأن يطور نفسه، وألا يتوقف عن البحث عن طرق جديدة تجعله أفضل وتسهم في تطوير أدائه وزيادة فاعليته الهجومية.

وضرب هالاند مثالاً بالنجم بنزيمة قائلاً: انظروا إلى بنزيمة، إنه في الرابعة والثلاثين من عمره اليوم، وفجأة أصبح في أفضل حالاته، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وهذا شيء رائع وغير عادي، وأريد أن أفعل ما فعله، وأن أكون مثله في هذه السن.

وسجل بنزيمة منذ بداية هذا العام 26 هدفاً، وصنع 9 أهداف أخرى، في مختلف المسابقات التي شارك فيها مع ريال مدريد، ما وضعه على ثالثاً في ترتيب اللاعبين الأكثر فاعلية في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، بينما سجل هالاند من بداية يناير الماضي 13 هدفاً، وصنع 4 أهداف أخرى، ولهذا انتهز فرصة أجراء هذا الحديث مع المجلة الإنجليزية، لكي يؤكد رغبته الشديدة في أن يجهز نفسه بشكل أفضل، ليصبح رأس الحربة الحقيقي والمثالي «كامل المواصفات»، لكي يكون ضمن المهاجمين الأكثر كمالاً.

وقال هالاند: كنت أشاهد مباريات الدوري الإنجليزي «البريميرليج» كثيراً قبل الحضور إلى السيتي، ولاحظت خلال السنوات الأخيرة، أنه لم يكن هناك وجود لرؤوس الحربة الصرحاء «رقم 9» إلا فيما ندر، وسيكون شيئاً رائعاً أن أصبح واحداً منهم الآن.