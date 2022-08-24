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بنفيكا إلى «مجموعات الأبطال»

بنفيكا إلى «مجموعات الأبطال»
24 أغسطس 2022 09:23

 
لشبونة (أ ف ب) 

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تأهل بنفيكا، حامل اللقب مرتين، إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023، بفوزه 3-صفر على ضيفه دينامو كييف الأوكراني في لشبونة في إياب الدور الفاصل من التصفيات.
وكان بنفيكا تفوق 2-صفر ذهاباً في المباراة التي أقيمت في بولندا.
على ملعبه في لشبونة، سجل أهداف بطل أوروبا عامي 1961 و1962 الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 27، رافا سيلفا في الدقيقة 40، والبرازيلي دافيد نيريس في الدقيقة 42.
وكان بنفيكا بلغ الموسم الماضي ربع نهائي البطولة القارية الأم، قبل أن يخرج ضد ليفربول الإنجليزي.
وتأهل أيضاً فيكتوريا بلزن التشيكي بفوزه 2-1 على ضيفه قره باغ الأذربيجاني بعد تعادلهما سلباً ذهاباً في باكو، سجل للفائز يان كوبيتش في الدقيقة 58، ويان كليمينت في الدقيقة 73، فيما سجل للخاسر فيليب أوززبيتش في الدقيقة 38.
كما تأهل مكابي حيفا الإسرائيلي، بعد تعادل قاتل 2-2 جاء من هدف عكسي ضد مضيفه النجم الأحمر الصربي، بعد تفوقه عليه 3-2 ذهاباً.
وسجل البديل ميلان بافكوف هدفاً في مرمى فريقه في الدقيقة 90 ليؤهل الفريق الإسرائيلي إلى دور المجموعات، بعد أن كانت المباراة في طريقها للتمديد.
وكان الفريق الصربي تقدم في العاصمة بلجراد عبر ألكسندر بيشيتش في الدقيقة 27، والمونتينيجري ميركو إيفانيتش في الدقيقة، وقلّص السويدي دانيال سوندجرين الفارق للضيوف قبل الاستراحة.

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا
نادي دينامو كييف
لشبونة
أوتاميندي
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