«قفازات الملاكمة» في حفل الزمالك!



القاهرة (أ ف ب)



احتفل الزمالك بلقبه الرابع عشر، في الدوري المصري لكرة القدم، والثاني توالياً بتعادله الثلاثاء، مع ضيفه الاتحاد السكندري 1-1، في حضور ما يقرب من 10 آلاف من مشجعيه، بملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين.

وكان الزمالك ضمن احتفاظه باللقب قبل مرحلتين من نهاية المنافسات، مستفيداً من خسارة ملاحقة بيراميدز أمام مضيفه فيوتشر بهدف نظيف.

وبات في رصيد الزمالك 76 نقطة مقابل 68 لبيراميدز قبل مباراتين من نهاية الموسم.

وبشكل استثنائي بناء على طلب إدارة النادي، سُمح بتواجد ما يقرب من 10 آلاف من مشجعي الزمالك في المباراة.

وفي تقليد معتاد من لاعبي الزمالك عقب الفوز بكل مباراة خلال مشوار البطولة، ارتدى لاعبوه قفازات الملاكمة، وهم في طريقهم الى أرض الملعب قبل صافرة اليداية.

وعقب نهاية المباراة احتفل لاعبو الزمالك وأسرهم وجهازهم الفني ومجلس الإدارة باللقب، وتسلم درع الدوري قائد الفريق محمود عبد الرزاق «شيكابالا».

ولعب الزمالك بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 18، عقب طرد مدافعه حسام عبد المجيد لإعاقة إبراهيم حسن وهو في طريقه للمرمى.

تقدم الاتحاد السكندري عن طريق حسن في الدقيقة 44، بتسديدة من منتصف ملعب فريقه سكنت شباك الحارس محمد عواد المتقدم من مرماه خارج منطقة الجزاء، وعادل النتيجة للزمالك مدافعه محمود حمدي «الونش» في الدقيقة 75، مستغلاً عرضية أحمد سيد «زيزو»، حولها رأسية إلى يسار محمد عبد المنصف.

وتوقفت بذلك سلسلة انتصارات الزمالك الممتدة طوال 10 مباريات متتالية، منذ تعادله مع غريمه التقليدي الأهلي 2-2 في المرحلة العشرين،

رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني عشر وتأكد بقاءه في الدوري الممتاز.