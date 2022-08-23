المرصد: «السيتي» يحتفظ بـ «البريميرليج»

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشف المركز الدولي للدراسات الرياضية، المعروف باسم «مرصد كرة القدم»، عن توقعاته فيما يتعلق بالأندية التي ستحرز بطولة الدوري هذا الموسم 2022-2023، في الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى.

وقال في رسالته الأسبوعية، إن كل حاملي بطولة الدوري في الموسم الماضي سيحتفظون بألقابهم هذا الموسم، باستثناء إيه سي ميلان الإيطالي الذي سينتزع إنتر ميلان اللقب منه، ما يعني إن مانشستر سيتي «البريميرليج»، وبايرن ميونيخ «البوندسليجا»، وريال مدريد «الليجا»، وباريس سان جيرمان «ليج آن» سيحتفظون بألقابهم للموسم الثاني على التوالي.

وأشار «مرصد كرة القدم» في الدراسة، إلى أن السيتي سيحتفظ بلقبه، متقدماً على ليفربول الذي يحل ثانياً، وتشيسلي الثالث وتوتنهام الرابع، بينما سيأتي أرسنال في المركز الخامس.

وفي الدوري الإسباني «الليجا»، قال المرصد: إن ريال مدريد سيحتفظ باللقب، بينما سيحتل برشلونة المركز الثاني، رغم الصفقات القوية الكثيرة التي أبرمها في بداية الموسم، بل وربما يحل ثالثاً ويسبقه أتلتيكو مدريد في المركز الثاني.

وفي الدوري الإيطالي، توقع المرصد فوز إنتر ميلان باللقب، منتزعاً إياه من إيه سي ميلان الذي سيحتل المركز الثاني، يليه نابولي ويوفنتوس.

وفي الدوري الألماني «البوندسليجا»، توقع المرصد أن تكون المنافسة شبه معدومة، فالبطل معروف من الآن، وهو بايرن ميونيخ.

وفي الدوري الفرنسي «ليج آن»، وبعد التألق اللافت لباريس سان جيرمان، ونجومه الكبار ليونيل ميسي ونيمار وكليان مبابي، فإنه من المنطقي والطبيعي أن يحتفظ النادي الباريسي بلقبه.