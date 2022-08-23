«التجارب الداخلية» تضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

تضع أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، اللمسات الأخيرة لبرامج الإعداد، من خلال التجارب الودية الداخلية، بعد ختام المعسكرات الأوروبية للأندية، حيث عادت مساء أمس الأول بعثة الفريق الأول لنادي شباب الأهلي من صربيا، كآخر الأندية التي اختتمت إعدادها الخارجي.

وتتفاوت قوة وقيمة المواجهات الودية الأخيرة لأندية «دورينا»، حسب رؤية الجهاز الفني لكل فريق، ومثلت المواجهات المباشرة الأبرز في التحضيرات الختامية، وشملت فوز الوحدة على نظيره دبا 3-1، والوصل على اتحاد كلباء 2-1، والجزيرة على الظفرة برباعية في «تجربة مغلقة».

ويخوض العين مباراة ودية أمام خورفكان مساء غد، وتبرز في المقابل ودية منتظرة بين الجزيرة والوحدة مساء اليوم، في الوقت الذي يخوض فريقه فريق نادي البطائح الصاعد حديثاً إلى «المحترفين» ودياته الأخيرة أمام الشارقة والنصر وشباب الأهلي.

في المقابل، استقر الجهاز الفني لفريق نادي النصر على أداء ثلاث تجارب ودية، استهلها بالفوز على جلف أف سي الذي يستعد بدوره لدوري الدرجة الأولى بنتيجة 6-1، ويخوض «العميد» مباراتين على التوالي يومي 26 و27 أغسطس.

واستفادت الأندية من برنامج المعسكرات والزيارات الحالية لعدد من الأندية الخليجية، حيث تغلب خورفكان على ضيفه الشباب العُماني 2-0، وتعادل عجمان مع الرفاع البحريني 1-1، ويخوض الأخير مباراتين وديتين أمام فريقي الوصل والعين.

وفرضت معظم الأندية حاجز السرية على التجارب الودية الأخيرة، من دون الإعلان عن مواعيد المباريات أو حتى النتائج، أملاً في عدم الكشف عن كل الأوراق قبل انطلاق ضربة البداية.

وينطلق دوري أدنوك للمحترفين بإقامة مباريات الجولة الأولى في 2 سبتمبر المقبل، حيث يحل العين «حامل اللقب» ضيفاً على عجمان، ويواجه اتحاد كلباء ضيفه البطائح الوافد الجديد، ويستضيف بني ياس خورفكان، فيما يلتقي الوصل والوحدة على ملعب زعبيل، وتستكمل مباريات الجولة الأولى مساء 3 سبتمبر بمباريات الجزيرة ودبا، الظفرة والنصر، شباب الأهلي والشارقة.