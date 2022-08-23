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«الصقور» يختتم معسكر صربيا

«الصقور» يختتم معسكر صربيا
24 أغسطس 2022 02:27

دبي (الاتحاد)

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أنهى فريق الإمارات برنامج معسكره الإعدادي في صربيا، ضمن المرحلة الثانية لتحضيرات «الصقور»، تأهباً لانطلاقة مشواره في «دوري الدرجة الأولى»، للموسم الجديد 2022- 2023، والذي يستهله بمواجهة ضيفه سيتي يوم 10 سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الأولى.
وعادت بعثة «الصقور» إلى الإمارات، حيث كان في استقبالها بمطار دبي الدولي، عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم، برئاسة يوسف عبد الله البطران، عبد الله الطويل، وثاني سالم الشحي.
وخاض «الصقور» خلال فترة المعسكر الإعدادي، ثلاث مباريات ودية تفوق في الأولى على عجمان 3-2، والثانية أمام الكويت الكويتي 2-0، وخسر الثالثة أمام شباب الأهلي 0-2.
ويستأنف لاعبو «الصقور» برنامج التدريبات مساء الخميس، ضمن المرحلة الثالثة للإعداد والتي يخوض فيها الفريق تجربتين قبل انطلاقة مشوار دوري الأولى، حيث يتطلع «الصقور» إلى العودة السريعة إلى مصاف المحترفين بعد هبوط الفريق بنهاية الموسم الماضي.

فريق الإمارات
صربيا
دوري الدرجة الأولى
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