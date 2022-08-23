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الرياضي

اريكياس وروبسون يتقاسمان صدارة «الأساتذة» في «شطرنج أبوظبي»

اريكياس وروبسون يتقاسمان صدارة «الأساتذة» في «شطرنج أبوظبي»
23 أغسطس 2022 21:00


أبوظبي (وام)
تقاسم الهندي ارجون اريكياس صدارة الترتيب العام لبطولة «الأساتذة» مع الأميركي راي روبسون، ضمن منافسات النسخة الـ28 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج. واستعاد اريكياس الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط بنهاية الجولة السادسة، متساوياً مع روبسون بنفس الرصيد، وتلتهم مجموعة كبيرة من اللاعبين برصيد أربع نقاط ونصف لكل منهم. 

ويشارك في منافسات النسخة الـ28 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج ما يزيد على 1100 لاعب من 55 دولة، يتنافسون في 11 بطولة متنوعة، يبلغ إجمالي جوائزها 300 ألف درهم. 

وشهدت فعاليات اليوم السادس أيضا إقامة الجولة السادسة من البطولة المفتوحة التي تصدر منافساتها الهندي روهيت برصيد 6 نقاط، يليه في المركز الثاني الإماراتي أحمد فريد إبراهيم سلطان، والفلسطيني راجي صايل برصيد 5.5 نقطة لكل منهما. 

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كما أقيمت الفعالية الثامنة «بطولة أبطال خط الدفاع الأول» والتي تنظم للمرة الثانية في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، والتي يقتصر المشاركة فيها على العاملين في القطاع الصحي والجيش والشرطة، تثميناً لجهودهم الاستثنائية في حماية مجتمع دولة الإمارات خلال الجائحة. 

شارك في البطولة 22 لاعبا، وفاز بلقبها اللاعب عمار سدراني، وجاء في المركز الثاني دانييل فيرناندز، وجاء علي راشد في المركز الثالث. كما شهد المهرجان إقامة بطولة «المخضرمين» فوق 55 عاماً بمشاركة 14 لاعباً وحصل المار ماجيراموف لاعب أذربيجان على المركز الاول وحل اليوناني استراتيوس جريفاس ثانياً وتلاه المصري فؤاد الطاهر. وفي بطولة الشطرنج العائلي، شاركت 29 عائلة شطرنجية في هذه الفعالية، ونالت لقبها عائلة ضياء الرحمن من بنجلاديش، وحصلت عائلة ابوسيجو من الفلبين على المركز الثاني، وحلت عائلة كاستانيدا من بيرو في المركز الثالث.

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