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الرياضي

حقبة جديدة لنادي أبوظبي للكريكت بهوية «سبورتس هب»

حقبة جديدة لنادي أبوظبي للكريكت بهوية «سبورتس هب»
23 أغسطس 2022 17:55

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن نادي أبوظبي للكريكت تغيير علامته التجارية إلى «أبوظبي كريكت سبورتس هب»، وذلك مع بداية حقبة جديدة من عمليات التوسع والتطوير في الرياضة بإمارة أبوظبي، وتتماشى عملية تغيير العلامة التجارية مع تطوير جديد واسع النطاق للمنشأة الرياضية ذات المستوى العالمي.
ويستضيف «أبوظبي كريكت سبورتس هب» 5 أندية رياضية جديدة أنشأها مجلس أبوظبي الرياضي، تركز على الألعاب الأولمبية، بالإضافة للمسبح المجتمعي الوحيد في المدينة من فئة «pay as you go» بحجم 50 متراً - وهو إرث رئيسي لبطولة العالم للسباحة «فينا» لمسافة 25 متراً، والتي أقيمت في «الاتحاد آرينا» بجزيرة ياس العام الماضي. وتنتقل مقار وأعمال أندية «أبوظبي لألعاب القوى» و«أبوظبي لكرة المضرب» و«أبوظبي للمبارزة» و«أبوظبي لرفع الأثقال» و«أبوظبي للرماية» إلى «أبوظبي كريكت سبورتس هب»، وتنضم جميعها لبرامج التوعية المجتمعية والديناميكية للمركز.
وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: يسعدنا الإعلان عن الهوية والعلامة الجديدة التي تعكس التطورات الكبيرة والتزامنا بالشراكة مع «أبوظبي كريكت سبورتس هب»، في إطار سعينا المستمر لتشجيع وتبني الرياضة وتحسين اللياقة البدنية بين مجتمع العاصمة والعمل على توفير فرص تدريب بمختلف الأنشطة والرياضات، بما يساهم في استيعاب العدد المتزايد من ممارسي الرياضة في المجتمع، بجانب النمو الكبير للرياضيين الهواة المحليين والحرص الكبير لدعم خطط اكتشاف مواهبهم نحو الاحتراف المستقبلي.
وأوضح أن تلك النقلة النوعية تأتي لمواكبة مستجدات المرحلة الحالية والمستقبلية، والقدرة الكبيرة على استضافة الفعاليات الرياضية العالمية في أبوظبي وترسيخ مكانتها المرموقة.
ويقوم «أبوظبي كريكت سبورتس هب» حالياً ببناء حوض السباحة الأولمبي الجديد المكون من 8 حارات، والذي يجمع بين التدريب على مسافة 25 متراً وحوض السباحة، الذي تم استخدامه في بطولة العالم للسباحة/25 متراً/ بأبوظبي. كما يستكمل المركز مساراً قياسياً عالمياً لألعاب القوى بطول 400 متر، سيكون متاحاً لجميع استخدامات المضمار والميدان لكل من الرياضيين المحليين والفرق الدولية.
وتعمل التطورات الجديدة على زيادة مساحة المركز الرياضي إلى 251.000 متر مربع، ورفع عدد الأندية الشريكة إلى 30 وعدد الرياضات التي يتم استضافتها إلى 35. وقال مات باوتشر الرئيس التنفيذي لـ «أبوظبي كريكت سبورتس هب»: كل هذا يجعل أبوظبي كريكت أكثر المرافق تطلعاً وتركيزاً على المجتمع في المنطقة مع مرافق رياضية متعددة لا مثيل لها على الإطلاق.
وأضاف: تعتمد التطورات على منشآتنا الدولية والمحلية ذات المستوى العالمي وأوراق اعتمادنا التي جعلت منشآتنا موطناً لاستاد زايد للكريكت الشهير، ومكاناً عالمياً للكريكت معترفاً به، ويحظى بالإعجاب والتقدير على الفور. 

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