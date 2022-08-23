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الرياضي

حكم ينتقد «الفار» في «البوندسليجا»

حكم ينتقد «الفار» في «البوندسليجا»
23 أغسطس 2022 17:29

 
برلين (د ب أ)


انتقد الحكم الألماني السابق يورجن يانسن طريقة استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» في ألمانيا.

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وكانت الجولة الماضية بالدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» هي الذكرى السنوية الخامسة لتطبيق «الفار» في الدوري، ويعتقد يانسن أنه مازال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.
وفي المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 بين آينتراحت فرانكفورت وكولون يوم الأحد الماضي، كان هناك حاجة لدقائق كثيرة من الوقت الإضافي لتحديد ما إذا كان هناك لاعب متسلل حجب رؤية حارس فرانكفورت كيفن تراب أم لا؟ وفي النهاية تم احتساب الهدف، وهو ما أزعج تراب كثيراً.
وقال الحكم السابق البالغ من العمر 61 عاماً، لدار «فونكه» الألمانية للنشر اليوم الثلاثاء: «عندما يدوم التحقق لأربع دقائق، فلن تكون بحاجة للتحقق عبر الفيديو، فقط اترك القرار للحكم».
وقال: إن البطاقة الحمراء التي حصل عليها دومينيك دريكسلر لاعب شالكه في الجولة الأولى من مباريات «البوندسليجا» أمام كولون، لم يكن ليتم منحها قبل ظهور تقنية «الفار».
وقال يانسن: «في السرعة الطبيعية لا يتم منح البطاقة الحمراء، سواء كان هذا في دوري محلي أو في «البوندسليجا»، ولكن عندما يتم تقريب الصورة ومشاهدتها ببطء، تبدو كأنها بطاقة حمراء، لأن قدمه كانت في ربلة ساق (السمانة) منافسه».
بالنسبة ليانسن، فتلك الواقعة لا تستحق بطاقة حمراء لأن التدخل لم يكن وحشياً، ولكنه كان غير محظوظ.
وأضاف أن المشكلة الثالثة هي أن «فار» يقيم بشكل متكرر مواقف مشابهة بطرق مختلفة، ومع ذلك أوضح أن أغلب القرارات التي تتخذ بعد العودة لـ«الفار» تكون صحيحة بشكل عام.

الدوري الألماني
البوندسليجا
اينتراخت فرانكفورت
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