«مربط دبي» يمنح الإمارات «كأس الأمم»



دبي (الاتحاد)



أعاد مربط دبي للخيول العربية حضوره الذهبي، في بطولة براغ الدولية لجمال الخيل العربية التي اختتمت في العاصمة التشيكية، بتألق نوعي منح الإمارات لقب كأس الأمم الخاص بالبطولة، بعدما أحرز ذهبيتين وفضية وبرونزية، حيث نال ذهبية المهرات بعمر السنة مع المهرة الفاتنة دي راسيل، وتألق المهر دي فنان بإحرازه ذهبية ثانية، وعززت المهرة دي سناين الحصيلة ببرونزية المهرات، وأضافت المهرة دي ظهيرة ميدالية فضية.

إنجاز مربط دبي في بطولة براغ الدولية يعيد إلى الأذهان الإنجازات التي حققها في الدورات السابقة، منذ أكثر من 10 سنوات، عندما انطلقت مسيرة الإنتاج المحلي لمربط دبي عالمياً.

وأشاد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، بالإنجاز الوطني للإمارات التي نالت لقب كأس الأمم الخاص ببطولة براغ الدولية لجمال الخيل العربية.

وقال: نعتبر مشاركتنا في البطولة جيدة، وهي محطة روتينية في مشاركاتنا المعتادة في كل المواسم الخارجية، ونحرص دائماً أن نضع فيها بصمة إنتاجنا المحلي بمواصفاته الجيدة، الأجمل في الدورة بالإضافة إلى إنجازنا الذهبي، هو حيازة لقب غال يمنح دولتنا كأس الأمم الخاص بالبطولة، وهذا أمر يعبر عن مكانة الإمارات ومكانة مربط دبي في العالم.

من جهته، أبدى عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، رضاه على النتائج التي حققتها خيول مربط دبي في البطولة على محدودية العدد الذي دفع به المربط للتنافس مع مرابط دولية، جعلت من مستوى البطولة المصنفة ب في تصنيف الإيكاهو إلى مستوى أعلى بمنسوب التنافس الجمالي للخيل العربية الأصيلة.

وقال: مشاركتنا كانت مناسبة للمنافسة القوية على الألقاب، مع كوكبة من المرابط ذات المستوى الجيد والخيول الجيدة، وأكد أن إنتاجنا مكانته المعروفة، ولا تزال أمامنا محطات خارجية ذات أهمية قصوى، وحريصون في كل المحطات الخارجية على المحافظة على مكانتنا العالمية المتميزة.