«درع الزمالك» يرفض الخروج من «100 عقبة»

القاهرة (أ ف ب)

كشر الزمالك عن أنيابه وضمن إحراز لقب الدوري المصري لكرة القدم موسماً ثانياً على التوالي، للمرة الأولى منذ 2004، بقيادة مدربه العائد البرتغالي المحنّك جيزوالدو فيريرا.

وهذه المرة الرابعة في تاريخ الزمالك يحرز اللقب مرتين توالياً بعد 1964-1965,1992-1993 و2003-2004، فأضاف لقب الدوري الرابع عشر، إلى إحرازه لقب النسخة الأخيرة من الكأس على حساب غريمه الأهلي 2-1 في يوليو الماضي.

وصحيح أن غريمه القاهري لا يزال يحلّق بمفرده على القمة مع 42 لقباً، لكن صاحب أقوى هجوم فرض نفسه على الساحة المصرية للموسم الثاني، مستفيداً من خسارة مطارده بيراميدز أمام فيوتشر بهدف.

حقق الزمالك 24 فوزاً من أصل 31 مباراة وتعود خسارته الرابعة الأخيرة هذا الموسم إلى 17 مايو الماضي أمام طلائع الجيش.

واللافت أن الأهلي، حامل الرقم القياسي، في عدد مرات إحراز لقب دوري أبطال أفريقيا (10) والدوري المصري، يترنح في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن بيراميدز الذي لعب مباراة أكثر.

ومثّل تتويج الزمالك مفاجأة، بعد حرمانه من قبل الاتحاد الدولي «الفيفا» من ضم أي لاعب لفترتي انتقال (طيلة موسم 2021-2022)، رحيل بعض نجومه الموسم الماضي، على غرار الهداف مصطفى محمد ولاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي، ثم انتقال آخرين قبل نهاية الموسم الجاري مثل مصطفى فتحي وطارق حامد ومحمد أبو جبل، كذلك التغييرات التي ضربت الجهاز الفني عقب رحيل بطل النسخة الماضية الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد تردي النتائج محلياً وقارياً معه.

قال رئيس الزمالك الجدلي مرتضى منصور: «ما حدث هو معجزة من عند الله، خصوصاً مع تواجد العديد من اللاعبين الشباب ورحيل أهم لاعبين في الفريق بسبب اللجان المؤقتة».

فيما غرّد الموقع الرسمي للنادي: «الدوري الأصعب والمشوار الأقوى، لا يليق إلا بالزمالك، درع الدوري يأبى الخروج من 100 عقبة ليحتفل داخل بيته من جديد».

منصور كشف عن تنظيم «احتفالية كبرى» الثلاثاء، عندما يواجه فريقه الاتحاد السكندري على استاد القاهرة الدولي.

وأضاف أن عودة المخضرم فيريرا (76 عاماً) في مارس الماضي بدلاً من كارتيرون، كانت أساسية في ترتيب أوراق فريقه وصعوده إلى القمة، ليكرّر نفس الإنجاز الذي حققه مع القلعة البيضاء في 2015.

وانهالت الإشادات على فيريرا الذي نجح بلمّ شمل الفريق، فقال المدرب التاريخي ولاعب الزمالك السابق حسن شحاتة: «ما يميّز فيريرا وجعله ناجحاً عدم اعتماده على لاعب واحد في الزمالك وكان يحافظ دوماً على جميع اللاعبين».

أضاف: «فيريرا لم يجامل أي لاعب، ولم يجامل مرتضى منصور أو أمير مرتضى (المشرف على قطاع الكرة)، كان يعمل من دماغه فقط، وهذا هو أساس النجاح».

وكان لاعب الوسط الدولي أحمد السيّد «زيزو»، متصدر ترتيب هدافي الدوري (19) وصاحب 12 تمريرة حاسمة، أبرز لاعبي الزمالك هذا الموسم، وتألق في صفوفه أيضاً المدافع محمود حمدي «الونش»، لاعبا الوسط إمام عاشور والمخضرم محمود عبد الرازق «شيكابالا»، المهاجم التونسي سيف الدين جزيري والمغربي أشرف بن شرقي المنتقل أخيراً إلى الجزيرة الإماراتي.

بدوره، قال المهاجم الدولي ومدرب الزمالك السابق أحمد حسام «ميدو»، إن «شيكابالا (36 عاماً) له دور تاريخي في تتويج الزمالك بالدوري، وفيريرا مدرب ذكي نجح في التتويج بالبطولة وفي التعامل مع اللاعبين داخل وخارج الملعب».

وأعلن منصور عن التعاقد مع المغربي زكريا الوردي (24 عاماً) لاعب الرجاء البيضاوي المغربي: «تم التعاقد مع زكريا الوردي لاعب الرجاء الذي كان هناك عليه صراع في الدوري المغربي، وهو ضعف مستوى طارق حامد»، مشيراً إلى حامد (33 عاماً) لاعب الوسط الدفاعي المنتقل في يوليو الماضي إلى الاتحاد السعودي، بعد أن حمل ألوان الزمالك بين 2014 و2022.

كما أعلن منصور عن إتمام التعاقد مع السنغالي إبراهيما نداي (24 عاماً) جناح لوسيرن السويسري، في مسعى لتعويض رحيل بن شرقي، ولعب نداي في صفوف وادي دجلة الذي باعه إلى لوسيرن صيف 2019.

وتنتظر الزمالك مباراة شرفية ضد الهلال السعودي في 9 سبتمبر المقبل، في الافتتاح الرسمي استاد لوسيل الذي يستضيف نهائي مونديال قطر في 18 ديسمبر.