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الرياضي

مواد كيماوية تنقل مباراة في كأس ألمانيا

مواد كيماوية تنقل مباراة في كأس ألمانيا
23 أغسطس 2022 15:20

 
برلين (رويترز) 

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ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن مباراة رازن بال شبورت لايبزج، في الدور الأول لكأس ألمانيا لكرة القدم، أمام تيوتونيا أوتنسن المنتمي لدوري الدرجة الرابعة في ديساو يوم الثلاثاء المقبل، قد يتم نقلها لمكان آخر، بعد أن تضررت أرضية استاد بول جريفزو عمداً، بمواد كيماوية.
وأكد الاتحاد الألماني لكرة القدم الواقعة قائلاً إنه يعكف على توفير مكان بديل للمباراة المقررة في 30 أغسطس.
وقالت الشرطة: إن العشب تضرر عمداً بمادة غير معروفة، مما أدى إلى تحول مساحات كبيرة إلى اللون البني في منتصف الملعب ومنطقة جزاء الفريقين، واكتشفت السلطات هذا الأمر يوم الاثنين، ولا تعرف الشرطة من تسبب في هذا الضرر.
وكان العثور على ملعب لمواجهة لايبزج مشكلة كبيرة بالفعل لفريق تيوتونيا المنتمي لمدينة هامبورج، حيث إن ملعبه المفروش بالعشب الصناعي غير مؤهل لاستضافة مباريات في الكأس.
ورفض هامبورج وسانت باولي السماح له باستخدام ملعبيهما لمباراة الكأس قبل اختيار ديساو التي تبعد 400 كيلومتر.

ألمانيا
كأس ألمانيا
لايبزج
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