تراب سعيد ب «الرد اللطيف»!



برلين (د ب أ)



قال كيفن تراب حارس مرمى فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، إن ما يتردد حول وجود رغبة من مانشستر يونايتد الإنجليزي في ضمه هو «رد فعل لطيف».

وذكرت مجلة «كيكر» أن آينتراخت فرانكفورت قد يتلقى عرضاً للتعاقد مع الحارس تراب.

وتعرض ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد لضغوط بداعي افتقاده مهارات اللعب المطلوبة تحت قيادة المدير الفني إرييك تين هاج، رغم أنه أدى بشكل جيد في الدفاع عن المرمى خلال المباراة التي انتهت بفوز مانشستر يونايتد على ليفربول 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مانشستر يونايتد قد أعار حارس المرمى دين هندرسون إلى نوتينجهام فورست، وذكرت مجلة «كيكر» الألمانية أن مانشستر يونايتد مستعد للتقدم بعرض لضم تراب بعقد لمدة أربعة أعوام.

وأدلى كيفن تراب «32 عاماً» بوصف «رد فعل لطيف» لما يتردد حول اهتمام مانشستر به، خلال حفل توزيع جوائز صحيفة «شبورت بيلد» في هامبورج.

ومن المفترض أن يستمر عقد تراب، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، مع آينتراخت فرانكفورت حامل لقب الدوري الأوروبي، حتى 30 يونيو 2024.

وكان أوليفر جلاسنر المدير الفني لآينتراخت فرانكفورت حاضراً في حفل توزيع الجوائز، وقد افترض أن تراب سيستمر مع الفريق، في ظل غلق سوق الانتقالات في أول سبتمبر المقبل.

لكنه المدرب أضاف: «كل شيء ممكن، لست قلقاً، لا أشعر بالقلق في كثير من الأحيان، وأحياناً يرحل لاعب، مثل فيليب كوستيتش»، وذلك في إشارة إلى رحيل كوستيتش إلى يوفنتوس الإيطالي في وقت سابق من أغسطس الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن آينتراخت فرانكفورت سيشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بينما سيشارك مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.