400 لاعب في بطولة عجمان للبادل تنس

عجمان (الاتحاد)



أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن إطلاق النسخة الثانية من بطولة عجمان للبادل تنس التي تقام اعتباراً من غد «الأربعاء»، في خطوة تسهم بترسيخ مكانة الإمارة بصفتها وجهة مفضلة للسياحة الرياضية.

وتقام البطولة في مجموعة ملاعب متخصصة في عجمان تشمل بادل سكوير، وبادل لونج، وجو بادل، وتستهدف المواطنين والمقيمين، وتغطي ستة فئات، حيث سيتم تخصيص جوائز مالية للمراكز الثلاث الأولى لكل فئة، ويتوقع مشاركة أكثر من 400 لاعب في هذه النسخة.

وتسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى التركيز في أجندتها هذا العام على تنوع الأنشطة الرياضية التي تجذب السياحة الرياضية إلى الإمارة، لدعم الشباب من خلال تبني أسلوب حياة صحي ونشط لتعزيز جودة الحياة، وخلق روح المنافسة بينهم، خاصة في رياضة البادل تنس التي لاقت انتشاراً واسعاً لدى الشباب في الدولة.

وقالت خديجة تركي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان بالانتداب، إنّ تنظيم البطولة يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية لسياحة عجمان وتحفيز تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً وصحة وسعادة بين جميع فئات المجتمع، والهدف الأول للفعاليات والبطولات الرياضية التي تنظّمها الدائرة هو إبراز مكانة عجمان كوجهة سياحية رائدة على خريطة السياحة المحلية والإقليمية، حيث يشهد المناخ الرياضي في إمارة عجمان يوماً بعد يوم تطورات ملحوظة، سواء على صعيد الفعاليات أو الأحداث الرياضية السنوية المقامة فيها.

وأوضحت أن الانتشار المتسارع لهذه الرياضة في الإمارات جاء بفضل توفير الدعم للقطاعات الرياضية والشبابية، إضافةً إلى البنية التحتية التي وفّرت الملاعب المتخصصة في مختلف مناطق الدولة، ما أدّى إلى زيادة أعداد البطولات واللاعبين الممارسين لها، وتوسيع رقعة الممارسين للرياضة الأكثر انتشاراً بين الشباب، وإقامة البطولات على أوسع نطاق على مستوى الدولة. مؤكدة على أن عجمان أثبتت قدرتها على تنظيم مختلف أنواع الأنشطة والفعاليات، انطلاقاً من الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الإمارة في تنظيم واستضافة الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية والتي أسهمت في زيادة الثقة بالمنتج السياحي الذي تقدمه لزوارها.

وتعد رياضة البادل تنس، التي اكتسبت شهرةً عالمية واسعة خلال السنوات الماضية، نوعاً فريداً من رياضات كرة المضرب التي تُقام ضمن ملاعب مغلقة بأبعاد تعادل ربع مساحة ملاعب التنس التقليدية، كما أنها إحدى أسرع الرياضات نمواً في العالم، وتتمتع بشعبية كبيرة في الإمارات.