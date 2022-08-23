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الرياضي

عيسى هلال يقف على تحضيرات البطائح

عيسى هلال يقف على تحضيرات البطائح
23 أغسطس 2022 13:50

 
الشارقة (الاتحاد)

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التقى عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، لاعبي البطائح، للوقوف على جاهزية فريق كرة القدم الذي يتأهب لتسجيل ظهوره الأول بدوري أدنوك للمحترفين مع بداية الموسم الجديد 2022- 2023.
وشهد اللقاء أعضاء مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي سليمان النقبي، وطارق الخنبشي، وعدنان الطلياني رئيس اللجنة الفنية، وعبد الله حسن المدير الرياضي.
وحث رئيس مجلس الشارقة الرياضي اللاعبين على بذل الجهد والظهور المشرف في دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً ثقته الكبيرة فيهم وقدرتهم على تقديم صورة تليق باسم النادي، وتحقيق النتائج التي تسعد مشجعيه.

دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
مجلس الشارقة الرياضي
عيسى هلال
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