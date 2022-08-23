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الرياضي

كيفر يدخل «التوب 50» للتأهل إلى «دبي للجولف»

كيفر يدخل «التوب 50» للتأهل إلى «دبي للجولف»
23 أغسطس 2022 13:34

 
دبي (الاتحاد)

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تقدم الألماني ماكسيميليان كيفر نحو منطقة أفضل خمسين لاعباً هذا الموسم «توب 50» في جولة دي بي وورلد للجولف، لينعش آماله بالتأهل ضمن هذه القائمة الحصرية إلى البطولة الختامية للموسم التي ستقام في دبي في نوفمبر المقبل في الحدث الأكبر من نوعه في عالم رياضة الجولف.
جاء تقدم كيفر «32 عاماً»، بعد تتويجه بلقب بطولة دي أند دي التشيكية ماسترز، ليحصد 460 نقطة، جعلته يتقدم 65 خطوة من المركز 97 إلى المركز 32 بحسب تصنيف جولة دي بي وورلد الصادر هذا الأسبوع.
ويعتبر هذا الفوز الأول للاعب منذ ثمانية سنوات، عندما حقق لقب بطولة بي أم دبليو ماسترز عام 2014، وجاء في توقيت مثالي ترجم تفوقه في منافسات البطولة التي أقيمت في التشيك، حيث تشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للجولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمي، إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، منها البطولات التي تقام في الإمارات وهي أبوظبي إتش إس بي سي، دبي ديزرت كلاسيك، رأس الخيمة، ورأس الخيمة كلاسيك، وجولة دي بي وورلد.
وعبر الألماني كيفر عن سعادته بالفوز، وتحدث عقب حصد اللقب التشيكي، وقال: لا أعرف كيف هو شعوري، الأمر يحتاج مني بضعة أيام لاستيعابه، أنا فقط أحب الجولف وأحب ممارسة هذه الرياضة، حتى لو لم أحقق الانتصارات، لكن بالطبع الفوز يجعل الأمر أفضل.
ويتأهل أفضل 50 لاعباً حصرياً على مدار الموسم إلى البطولة الختامية، بطولة جولة دي بي وورلد في عقارات جميرات للجولف من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل، التي تقدم جوائز مالية 10 ملايين دولار.

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