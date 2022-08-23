الأربعاء 24 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الإمارات تتصدر «دبا الدولية» لبناء الأجسام

الإمارات تتصدر «دبا الدولية» لبناء الأجسام
23 أغسطس 2022 13:31

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الرئيس الأرجنتيني: زيادة حجم التعاون مع الإمارات
«جائزة أبوظبي» تسلط الضوء على المكرمات الملهمات


تصدر لاعبو الإمارات صدارة الترتيب لبطولة دبا الدولية لبناء الأجسام، والتي أقيمت في فندق ميدان في دبي، وأشرف عليها اتحاد بناء الأجسام، وشهدت مشاركة أكثر من 200 لاعب من مختلف الجنسيات.
وأحرز لاعبو الإمارات في اليوم الختامي للبطولة 15 ميدالية ملونة، ليرتفع إجمالي الحصاد إلى 28 ميدالية ملونة بعد يومين من المنافسات القوية.
وتم تكريم الفائزين والجهات الداعمة للحدث، بحضور الشيخ حميد بن خالد بن محمد القاسمي، وعلي بن حيدر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام، وسالم خميس الصريدي رئيس اللجنة المنظمة وناصر طارق خانصاحب رئيس مجموعة خانصاحب.
ونجحت البطولة من تقديم عدد من اللاعبين المواهب الذين شاركوا في المنافسات، وتمكنوا من تقديمهم لمستويات فنية وجسمانية متميزة.
وبارك علي بن حيدر للفائزين، معبراً عن سعادته للمستويات الفنية المتميزة التي قدمها اللاعبون وللمردود التنظيمي الرائع الذي خرجت به البطولة، ومؤكداً أن المنافسات أفرزت عن لاعبين موهوبين مؤهلين، لتمثيل المنتخب، وأيضاً المشاركة في أقوى البطولات الدولية التي يخوضها الاتحاد تحت مظلة الاتحاد الدولي، موضحاً أنه وفقاً لتوجيهات الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، نتطلع إلى تقديم الدعم الفني لجميع البطولات، لأهميتها في تعزيز النقلة النوعية لرياضات بناء الأجسام واللياقة البدنية والقوة البدنية، وجميع الرياضات التي يشرف عليها الاتحاد، ونشكر اللجنة المنظمة لبطولة دبا الدولية لبناء الأجسام للدور الفاعل والمشاركة المميزة في دعم مسيرة اللعبة.
وعبر سالم خميس الصريدي عن سعادته لما أصبحت عليه البطولة من مكانة طيبة أسهمت في زيادة عدد اللاعبين المشاركين، والذي ارتفع بشكل عالي ونوعية الأداء الفني والجسماني الذي يقدمونه في المنافسات، مما أسهم بزيادة قيمة الجوائز المالية، إضافة إلى استكشاف اللاعبين الموهوبين، وتواجد مدربين دوليين لمتابعة البطولة، فضلاً عن الدعم الفني لاتحاد بناء الأجسام لنجاح البطولة، وهي مكاسب مهمة سنبني عليها للمستقبل، منوهاً إلى أن عدداً من اللاعبين والمدربين أبدوا استعدادهم للمشاركة المبكرة في البطولات المقبلة مما يعكس أهميتها.

الإمارات
دبا الفجيرة
دبي
اتحاد بناء الأجسام
آخر الأخبار
برازيليا تستقبل القلب المحنط لأول امبراطور لها
عربي ودولي
برازيليا تستقبل القلب المحنط لأول امبراطور لها
اليوم 10:26
رجل ينجو بأعجوبة من هجوم مفاجئ لتمساح عملاق
دنيا
رجل ينجو بأعجوبة من هجوم مفاجئ لتمساح عملاق
اليوم 10:10
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:08
"النقد العربي": 4.5 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
الاقتصادي
"النقد العربي": 4.5 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اليوم 09:52
الصين: موجة الحر تشكل "تهديدا خطيرا" للمحاصيل الزراعية
عربي ودولي
الصين: موجة الحر تشكل "تهديدا خطيرا" للمحاصيل الزراعية
اليوم 09:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©