الإمارات تتصدر «دبا الدولية» لبناء الأجسام



دبي (الاتحاد)



تصدر لاعبو الإمارات صدارة الترتيب لبطولة دبا الدولية لبناء الأجسام، والتي أقيمت في فندق ميدان في دبي، وأشرف عليها اتحاد بناء الأجسام، وشهدت مشاركة أكثر من 200 لاعب من مختلف الجنسيات.

وأحرز لاعبو الإمارات في اليوم الختامي للبطولة 15 ميدالية ملونة، ليرتفع إجمالي الحصاد إلى 28 ميدالية ملونة بعد يومين من المنافسات القوية.

وتم تكريم الفائزين والجهات الداعمة للحدث، بحضور الشيخ حميد بن خالد بن محمد القاسمي، وعلي بن حيدر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام، وسالم خميس الصريدي رئيس اللجنة المنظمة وناصر طارق خانصاحب رئيس مجموعة خانصاحب.

ونجحت البطولة من تقديم عدد من اللاعبين المواهب الذين شاركوا في المنافسات، وتمكنوا من تقديمهم لمستويات فنية وجسمانية متميزة.

وبارك علي بن حيدر للفائزين، معبراً عن سعادته للمستويات الفنية المتميزة التي قدمها اللاعبون وللمردود التنظيمي الرائع الذي خرجت به البطولة، ومؤكداً أن المنافسات أفرزت عن لاعبين موهوبين مؤهلين، لتمثيل المنتخب، وأيضاً المشاركة في أقوى البطولات الدولية التي يخوضها الاتحاد تحت مظلة الاتحاد الدولي، موضحاً أنه وفقاً لتوجيهات الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، نتطلع إلى تقديم الدعم الفني لجميع البطولات، لأهميتها في تعزيز النقلة النوعية لرياضات بناء الأجسام واللياقة البدنية والقوة البدنية، وجميع الرياضات التي يشرف عليها الاتحاد، ونشكر اللجنة المنظمة لبطولة دبا الدولية لبناء الأجسام للدور الفاعل والمشاركة المميزة في دعم مسيرة اللعبة.

وعبر سالم خميس الصريدي عن سعادته لما أصبحت عليه البطولة من مكانة طيبة أسهمت في زيادة عدد اللاعبين المشاركين، والذي ارتفع بشكل عالي ونوعية الأداء الفني والجسماني الذي يقدمونه في المنافسات، مما أسهم بزيادة قيمة الجوائز المالية، إضافة إلى استكشاف اللاعبين الموهوبين، وتواجد مدربين دوليين لمتابعة البطولة، فضلاً عن الدعم الفني لاتحاد بناء الأجسام لنجاح البطولة، وهي مكاسب مهمة سنبني عليها للمستقبل، منوهاً إلى أن عدداً من اللاعبين والمدربين أبدوا استعدادهم للمشاركة المبكرة في البطولات المقبلة مما يعكس أهميتها.