هاني وكامبوسوس.. «إعادة الخفيف»!



ملبورن (رويترز)

أعلن مروجون أن الملاكم الأميركي ديفين هاني بطل العالم في وزن الخفيف، سيواجه الأسترالي جورج كامبوسوس في مباراة إعادة في ملعب رود ليفر في ملبورن في 16 أكتوبر.

وفاز هاني على كامبوسوس بإجماع آراء الحكام في يونيو الماضي، ليضيف ألقاب رابطة الملاكمة العالمية، والاتحاد الدولي للملاكمة، ومنظمة الملاكمة العالمية، وحزام مجلة ذا رينج، إلى لقب مجلس الملاكمة العالمي الذي يحمله الملاكم الأميركي بالفعل.

وأصبح هاني أول ملاكم يهيمن على كل ألقاب هذا الوزن منذ بداية عصر الأحزمة الأربعة.

وحقق الملاكم الأميركي البالغ 23 عاماً انتصاراً من جانب واحد في المرة السابقة، لكنه توقع نزالاً قوياً أمام كامبوسوس في أكتوبر.

وقال هاني الذي يفاخر بسجل قياسي يبلغ 28 انتصاراً دون هزيمة في مؤتمر صحفي: أعرف أن جورج سيأتي للقتال وسيبذل قصارى جهده حتى أكثر مما فعل في المرة الأولى، سيمنحني هذا الأمر الفرصة لإظهار قدراتي بشكل أكبر وسيكون نزالا قويا هذه المرة.

وقال كامبوسوس، الذي كانت هزيمته أمام هاني الأولى له في 21 نزالاً، إنه سيعتزل حال فشله في الفوز بمباراة الإعادة.

وأضاف: هذا النزال مسألة حياة أو موت بالنسبة لي لأني في 29 من عمري، سأعتزل إذا لم أفز بهذا النزال، خاصة مع عودتي إلى أستراليا، وكلكم تعرفون عشق هذا البلد للملاكمة، سأبذل كل ما لدي في التدريبات والحلبة للخروج منتصراً.

وأقيم النزال السابق بين الملاكمين أمام 41129 متفرجاً في ملعب دوكلاندز في ملبورن، لكن مباراة الإعادة ستقام في ملعب رود ليفر الأصغر كثيراً، حيث يسع 14820 متفرجاً.