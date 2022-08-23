«اليونايتد».. احتجاجات تتحول إلى احتفالات



مانشستر (رويترز)

حقق مانشستر يونايتد انتصاراً غير متوقع على الإطلاق 2-1 على غريمه التقليدي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أولد ترافورد، بعد احتجاجات ضد ملاك النادي الأميركيين، وبعد أسوأ بداية له لموسم منذ أكثر من قرن.

وحصد يونايتد أول نقاطه في الموسم بفضل هدفي جيدون سانشو وماركوس راشفورد، بينما ظل ليفربول بقيادة المدرب يورجن كلوب من دون انتصار في مبارياته الثلاث الأولى وبرصيد نقطتين فقط.

وضع سانشو يونايتد في المقدمة في الدقيقة 16، عندما تلقى تمريرة من أنطوني إيلانجا، وراوغ جيمس ميلنر وتركه على الأرض، قبل أن يسدد في الزاوية السفلى لمرمى الضيوف.

وأهدر كريستيان إريكسن فرصة تسجيل الهدف الثاني لفريق المدرب إيريك تن هاج عبر ركلة حرة، حيث أبعد حارس ليفربول أليسون الكرة عن الزاوية العليا، لكن يونايتد عزز تقدمه بعد الاستراحة.

ومنح خطأ ارتكبه جوردان هندرسون الفرصة للبديل أنطوني مارسيال في تمرير الكرة إلى راشفورد الذي تقدم وسدد في مرمى أليسون في الدقيقة 53 ليحرز هدفه الأول في الدوري منذ يناير.

وقلص ليفربول الفارق في الدقيقة 81 عندما تصدى ديفيد دي خيا حارس يونايتد لتسديدة فابيو كارفاليو، لكن محمد صلاح تابع الكرة بسرعة في المرمى.

وشهدت الدقائق الأخيرة بعض التوتر في صفوف أصحاب الأرض، لكنهم صمدوا ليعود مشجعو يونايتد، الذين بدأوا المباراة بالهتاف ضد عائلة جليزر ملاك النادي، إلى منازلهم في أجواء احتفالية.