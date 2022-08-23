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الرياضي

تأجيل محاكمة كيريوس في قضية «العنف المنزلي»

تأجيل محاكمة كيريوس في قضية «العنف المنزلي»
23 أغسطس 2022 11:49

 
ملبورن (رويترز) 

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جوف في أوكلاند

ذكرت وسائل إعلام أن محاكمة لاعب التنس الأسترالي كيريوس، فيما يتعلق بتهمة اعتداء، تأجلت ستة أسابيع.
وقالت محطة أيه.بي.سي إن كيريوس 27 عاما، والذي خسر في نهائي ويمبلدون، كان من المقرر أن يمثل أمام محكمة كانبيرا، لكن سيتم النظر في القضية في الرابع من أكتوبر المقبل.
وكان من المقرر أن يمثل كيريوس أمام المحكمة قبل ثلاثة أسابيع، لكن محاميه طلب التأجيل.
ووجهت الشرطة اتهاماً إلى كيريوس عقب شكوى تم تقديمها في ديسمبر من العام الماضي متعلقة بحادث وقع في يناير من العام ذاته.
وقال محامي كيريوس إن الأمر يتعلق «بعنف منزلي».
ورفض كيريوس التعليق على الاتهام بناء على مشورة قانونية.
ويأمل كيريوس في حصد لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى عندما يشارك في أميركا المفتوحة التي تنطلق الاثنين المقبل.

التنس
كيريوس
أستراليا
ويمبلدون
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