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جوف في أوكلاند

جوف في أوكلاند
23 أغسطس 2022 11:45

 
أوكلاند (رويترز) 

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تستهل الأميركية كوكو جوف موسم 2023، بالمشاركة في بطولة أوكلاند للتنس، في عودة البطولة المقامة في نيوزيلندا، بعد غياب بسبب «كوفيد-19».
وبلغت جوف «18 عاماً» نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى لأول مرة، خلال فرنسا المفتوحة في يونيو، كما انتزعت صدارة التصنيف العالمي للزوجي بعد فوزها باللقب في تورونتو.
وقالت جوف المصنفة 12 عالمياً في الفردي في بيان: «أنا متحمسة بالعودة إلى أوكلاند، بالتأكيد افتقدت نيوزيلندا في آخر عامين، وأنا متحمسة لبداية العام في أوكلاند».
وألغيت البطولة في 2021 و2022 بسبب جائحة فيروس كورونا.
وكانت الأميركية سيرينا وليامز آخر بطلة في أوكلاند في 2020، وهو آخر ألقابها في بطولات المحترفات.
وتنطلق نسخة 2023 في الثاني من يناير قبل انطلاق أستراليا المفتوحة في وقت لاحق من الشهر ذاته.

التنس
أميركا
أوكلاند
نيوزيلندا
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