الأربعاء 24 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الزمالك يضم زكريا الواردي

الزمالك يضم زكريا الواردي
23 أغسطس 2022 11:43

 
القاهرة (د ب أ) 

أعلن مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري، ضم المغربى زكريا الواردي لاعب الرجاء المغربى للفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أخبار ذات صلة
«قفازات الملاكمة» في حفل الزمالك!
موسم «العودة من السفر» يُنعش مطارات الإمارات

وقال: إن زكريا الوردي متواجد في مصر وتم التعاقد معه فعلياً.
وأضاف أن الإنجاز الذي حققه فريق الزمالك بالفوز بلقب بطولة الدوري لن يحدث في أي نادٍ بالعالم.
وتُوج الزمالك بلقب الدوري رسمياً قبل مباراته أمام الاتحاد السكندري المقرر لها اليوم «الثلاثاء» في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، واستفاد الزمالك من خسارة بيراميدز أمام فيوتشر بهدف دون رد في الجولة نفسها ليتوقف رصيد الفريق السماوي عند 68 نقطة ويتبقى له مباراتان، وفي حالة الفوز فيهما سيصل للنقطة 74، في حين ينفرد الزمالك بالصدارة برصيد 75 نقطة ويتبقى له ثلاث مباريات أمام الاتحاد السكندري والمصري وإيسترن كومباني.

مصر
الزمالك
المغرب
الرجاء المغربي
مرتضى منصور
آخر الأخبار
برازيليا تستقبل القلب المحنط لأول امبراطور لها
عربي ودولي
برازيليا تستقبل القلب المحنط لأول امبراطور لها
اليوم 10:26
رجل ينجو بأعجوبة من هجوم مفاجئ لتمساح عملاق
دنيا
رجل ينجو بأعجوبة من هجوم مفاجئ لتمساح عملاق
اليوم 10:10
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:08
"النقد العربي": 4.5 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
الاقتصادي
"النقد العربي": 4.5 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اليوم 09:52
الصين: موجة الحر تشكل "تهديدا خطيرا" للمحاصيل الزراعية
عربي ودولي
الصين: موجة الحر تشكل "تهديدا خطيرا" للمحاصيل الزراعية
اليوم 09:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©