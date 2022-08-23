الزمالك يضم زكريا الواردي



القاهرة (د ب أ)

أعلن مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري، ضم المغربى زكريا الواردي لاعب الرجاء المغربى للفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال: إن زكريا الوردي متواجد في مصر وتم التعاقد معه فعلياً.

وأضاف أن الإنجاز الذي حققه فريق الزمالك بالفوز بلقب بطولة الدوري لن يحدث في أي نادٍ بالعالم.

وتُوج الزمالك بلقب الدوري رسمياً قبل مباراته أمام الاتحاد السكندري المقرر لها اليوم «الثلاثاء» في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، واستفاد الزمالك من خسارة بيراميدز أمام فيوتشر بهدف دون رد في الجولة نفسها ليتوقف رصيد الفريق السماوي عند 68 نقطة ويتبقى له مباراتان، وفي حالة الفوز فيهما سيصل للنقطة 74، في حين ينفرد الزمالك بالصدارة برصيد 75 نقطة ويتبقى له ثلاث مباريات أمام الاتحاد السكندري والمصري وإيسترن كومباني.