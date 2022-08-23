استقبال حافل لشباب «المواي تاي»

أبوظبي (الاتحاد)



عادت إلى الدولة بعثة منتخب المواي تاي، قادمة من ماليزيا، عقب المشاركة الناجحة في بطولة العالم للفئات العمرية، وحظيت باستقبال حافل بالزهور، في مطار أبوظبي الدولي، بعد أن حصد منتخب الشباب 15 ميدالية، بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات و7 برونزيات.

واستقبل الأبطال طارق محمد المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، المدير التنفيذي للاتحاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والمدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وعلي خوري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من الرياضيين وأولياء أمور اللاعبين، وبقية أعضاء البعثة التي رأسها ياسر سالم الساعدي عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وحرص عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، ورئيس الاتحاد العربي للمواي تاي، ورئيس الاتحاد الآسيوي، على تهنئة منتخب شباب الإمارات، مشيداً بحصاده الملون، خلال مشاركته في بطولة العالم في ماليزيا، مثمناً المشاركة الإيجابية لبعثة منتخب الإمارات خلال فعاليات البطولة.

وأكد النيادي أن ما تحقق من نتائج يعد إنجازاً يستحق الإشادة، مقارنة بعمر الاتحاد الوليد، وجدد التأكيد على أن منتخب شباب المواي تاي جدير بالرعاية والاهتمام، في المرحلة المقبلة من خلال رؤية مستقبلية، استثماراً لدعم القيادة الرشيدة، للارتقاء بقطاع الشباب والرياضة.

والمعروف أن منتخب شباب المواي تاي حقق إنجازاً تاريخياً لرياضة الإمارات، من خلال مشاركته الأولى في بطولة العالم للبراعم والناشئين والشباب التي اختتمت مؤخراً في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وشهدت مشاركة حوالي 700 لاعب ولاعبة من 101 دولة، من مختلف قارات العالم، بعد أن نجح منتخب الشباب تحت 17 سنة الذي يشارك للمرة الأولى في «مونديال» العالم للمواي تاي من حصد 15 ميدالية ملونة، منها 3 ميداليات ذهبية و5 فضيات و7 برونزيات، والذي يمثل إنجازاً يسجل للاتحاد الذي دفع بالمنتخب الشاب، عقب فوز منتخب الشباب تحت 19 سنة، بلقب بطولة العالم للمواي تاي 2022 التي أقيمت في أبوظبي في مايو الماضي.

وشهدت تلك البطولة فوز رافي رمزي بذهبية وزن تحت 81 كلجم لفئة ما بين 16/17 سنة، وتيم سلام بذهبية وزن تحت 71 كجم لفئة ما بين 16/17 سنة، وكانت الميدالية الذهبية الثالثة من نصيب جاسر الصوالحة في وزن تحت للمواي 57 كجم لفئة ما بين سن 13و14 سنة.

وشهدت البطولة فوز المنتخب الشاب برصيد 5 ميداليات فضية، والتي كانت من نصيب كل من سلامة الجنيبي في وزن فوق 75 كجم لفئة 16/17 سنة، والناشئ بشار الصوالحة لفئة ما بين 13و12 سنة لوزن تحت 50 كجم، وراكان أحمد لفئة تحت 42 كجم لعمر ما بين 10و11 سنة، وعزيز الحمادي لفئة تحت 40 كجم لسن ما بين 10و11 سنة.

أما الميداليات البرونزية التي حصدها منتخب شباب الإمارات للمواي تاي من نصيب منصور المنصوري لفئة ما بين 13 و12 سنة، في وزن تحت 52 كجم، وفي نفس الفئة محمد بلال لوزن تحت 44، وعصام خليل لنفس الفئة لوزن 42 كجم، وحارب البلوشي لوزن تحت 38 كجم لفئة ما بين 10و11 سنة وزيد طارق نال برونزية وزن تحت 48 كجم.

وفي منافسات بطولة «الوأي كرو»، ضمن البطولة نال محمد بلال الميدالية الفضية لسن ما 10و11 سنة، وسلامة الجنيبي برونزية سن ما بين 16و17 سنة وبشار الصوالحة برونزية وزن ما بين سن 17و16 سنة.