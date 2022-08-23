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كأس رئيس الدولة «مسك الختام» في «أجندة المصارعة»

كأس رئيس الدولة «مسك الختام» في «أجندة المصارعة»
23 أغسطس 2022 11:38

 
أبوظبي (الاتحاد)

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اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، أجندة موسم 2022 - 2023، والتي تبدأ فعالياتها بإقامة دورة حكام المصارعة يوم 10 سبتمبر المقبل في ضيافة الفجيرة، وتتضمن الأجندة مصارعة الصالات والمصارعة الشاطئية، ضمن برنامج الموسم الجديد الذي يبدأ بكأس رئيس الدولة يوم 24 سبتمبر في ضيافة الشارقة، وذلك لفئتي الأشبال والناشئين، وكأس الاتحاد للمصارعة للأشبال والشباب بالشارقة، في أول أكتوبر وتقام بطولة اليوم الوطني للأشبال والناشئين للمصارعة بالشارقة يوم 19 نوفمبر.
ويشهد يوم 14 يناير 2023 مهرجان براعم المصارعة بالشارقة، فيما ينطلق دوري فردي المصارعة للناشئين يوم 28 يناير في ضيافة الشارقة، وتستضيف الفجيرة يوم 18 فبراير بطولة الإمارات للمصارعة للأشبال والشباب، بينما تقام بطولة الإمارات لناشئي المصارعة يوم 11 مارس بالشارقة.
تحدد الأول من أبريل موعداً للدورة الرمضانية للمصارعة لفئتي الناشئين والشباب بالفجيرة، على يكون مسك ختام موسم المصارعة بكأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 13 مايو بالشارقة.
وحث ابن ثعلوب اللجنة الفنية للمصارعة ضرورة الإعداد الجيد للموسم الجديد، بما يسهم في اتساع قاعدة المشاركة، وبالتالي يمنح الأجهزة الفنية مساحة كافية لاختيار مواهب اللعبة، لدعم المنتخبات الوطنية المصارعة.
وجدد ابن ثعلوب شكره لكافة الأندية لتعاونها الجاد، بالمشاركة واستضافة مسابقات الاتحاد المختلفة خلال الموسم الجديد، مواصلة للتعاون، حتى اكتمال منشآت الاتحاد الجديدة بمنطقة بني ياس شرق.

الإمارات
اتحاد المصارعة والجودو
محمد بن ثعلوب
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