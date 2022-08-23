«مرصد كرة القدم» يتوقع أبطال «توب 5»

أنور إبراهيم (القاهرة)



كشف المركز الدولي للدراسات الرياضية، المعروف باسم «مرصد كرة القدم»، عن توقعاته فيما يتعلق بالأندية التي ستحرز بطولة الدوري هذا الموسم 2022-2023، في الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى.

وقال في رسالته الأسبوعية، إن كل حاملي بطولة الدوري في الموسم الماضي سيحتفظون بألقابهم هذا الموسم، باستثناء إيه سي ميلان الإيطالي الذي سينتزع إنتر ميلان اللقب منه، ما يعني إن مانشستر سيتي «البريميرليج»، وبايرن ميونيخ «البوندسليجا»، وريال مدريد «الليجا»، وباريس سان جيرمان «ليج آن» سيحتفظون بألقابهم للموسم الثاني على التوالي.

واستند «مرصد كرة القدم» في الدراسة، على «نموذج إحصائي» يظهر أداء هذه الفرق في آخر موسمين، كما يعتمد على الخبرة الكبيرة للاعبين الحاليين، وما أنفقه النادي خلال سوق الانتفالات، مشيراً إلى أن السيتي سيحتفظ بلقبه، متقدماً على ليفربول الذي يحل ثانياً، وتشيسلي الثالث وتوتنهام الرابع، بينما سيأتي أرسنال في المركز الخامس، رغم بدايته النارية هذا الموسم، وتحقيقه «العلامة الكاملة»، بالفوز في الجولات الثلاث الأولى لـ «البريميرليج».

وقال المرصد إن «المدفعجية» سيلعب في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» وإن مانشستر يونايتد رغم بدايته السيئة في أول جولتين، سيحتل المركز السادس، كما كان حاله في الموسم الماضي.

وفي الدوري الإسباني «الليجا»، قال المرصد إن ريال مدريد سيحتفظ باللقب، بينما سيحتل برشلونة المركز الثاني، رغم الصفقات القوية الكثيرة التي أبرمها في بداية الموسم، بل وربما يحل ثالثاً ويسبقه أتلتيكو مدريد في المركز الثاني.

وأضاف المرصد أن إشبيلية سيحل رابعاً، ويشارك في دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز الخامس، وفياريال السادس، وريال بيتيس السابع، بينما يتوقع المرصد هبوط أندية مايوركا وقادش وجيرونا للدرجة الأولى.

وفي الدوري الإيطالي، توقع المرصد فوز إنتر ميلان باللقب، منتزعاً إياه من إيه سي ميلان الذي سيحتل المركز الثاني، يليه نابولي ويوفنتوس، بينما سينتزع أتلانتا بيرجامي المركز الخامس من إيه إس روما الذي سيحل سادساً، أما الأندية الهابطة إلى دوري الدرجة الأولى «سيري ب» هى كريمونيزي وليتشي وساليرنيتانا.

وفي الدوري الألماني «البوندسليجا»، توقع المرصد أن تكون المنافسة شبه معدومة، فالبطل معروف من الآن، وهو بايرن ميونيخ الذي سيحتفظ بلقبه، ويحل بروسيا دورتموند ثانياً، ثم لايبزج ثالثاً، وباير ليفركوزين رابعاً.

أما بالنسبة للأندية الهابطة، توقع المرصد أن تشمل بوخوم وهيرتا برلين وشالكه بطل دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

وفي الدوري الفرنسي «ليج آن»، وبعد التألق اللافت لباريس سان جيرمان، ونجومه الكبار ليونيل ميسي ونيمار وكليان مبابي، فإنه من المنطقي والطبيعي أن يحتفظ النادي الباريسي بلقبه للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بينما يأتي موناكو في المركز الثاني، ومارسيلياً ثالثاً، وليون رابعاً، ورين خامساً وليل سادساً ولانس سابعاً ونيس ثامناً، بينما الهابطون الأربعة هم أنجيه السابع عشر في الترتيب وتروي «18» وكليرمان «19» وأجاكسيو«20».