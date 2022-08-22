الزمالك يُتوج بـ «الدرع 14»



القاهرة (أ ف ب)

احتفظ الزمالك بلقبه بطلاً للدوري المصري لكرة القدم للموسم الثاني توالياً، ليتوج للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، قبل مرحلتين من نهاية المنافسات، مستفيداً من خسارة ملاحقة بيراميدز أمام مضيفه فيوتشر بهدف، على ملعب السلام، في افتتاح منافسات المرحلة الثانية والثلاثين.

سجل هدف فوز فيوتشر عمر كمال عبد الواحد «70»، رافعاً رصيد فريقه إلى 53 نقطة، لينفرد بالمركز الرابع، فيما تجمد رصيد بيراميدز الذي تلقى الخسارة السادسة له هذا الموسم، عند 68 نقطة ليتأخر بفارق 7 نقاط عن المتصدر الزمالك، والأخير يلتقي «الثلاثاء» مع الاتحاد السكندري على ملعب القاهرة الدولي.

وابتعد غزل المحلة عن منطقة الهبوط إلى الدرجة الثانية بفوزه على ضيفه مصر المقاصة بهدف نظيف الاثنين على ملعب المحلة.

سجل هدف الفوز عبد يحيي «74»، ليرفع المحلة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد المقاصة الهابط رسمياً عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

وحرم سيراميكا كليوباترا ضيفه طلائع الجيش من الوصول للمربع الذهبي، بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على ملعب المقاولون العرب.

تقدم سيراميكا عن طريق مصطفى سعد «ميسي» «63»، وعادل للجيش فارس حاتم «83».

وتقدم سيراميكا للمركز التاسع برصيد 37 نقطة في المركز التاسع، وظل الجيش خامساً مع 50 نقطة.