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فيصل بن حميد يترأس اجتماع «عربي الدراجات»

فيصل بن حميد يترأس اجتماع «عربي الدراجات»
23 أغسطس 2022 02:37

الشارقة (الاتحاد)

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فيصل بن حميد يترأس اجتماع «عربي الدراجات»

ترأس الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد، الذي عُقد بتقنية الاتصال المرئي، وحضره الدكتور محمد وجيه عزام النائب الأول لرئيس الاتحاد، وعبدالله الوثلان النائب الثاني، والمستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام، ومحمد فادي كلش سكرتير الاتحاد.
وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأمور والموضوعات التي تُعنى بالمرحلة المقبلة، من خطط وبرامج عمل الاتحاد، حيث تم الاطلاع على برامج البطولات والمسابقات المعتمدة للموسم الحالي 2022، ووضع المشاركات فيها ومقترح تعيين المشرفين والحكام للبطولات المذكورة، ومقترح الأمانة العامة حول اللجان المعاونة لمجلس الإدارة، وإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز الدراجة العربية، واستعدادات الاتحاد السعودي لاستضافة اجتماع جدة يوم 3 سبتمبر المقبل.
واطلع الاجتماع على المقترحات الواردة من بعض الاتحادات الوطنية، حول خطة وبرنامج تطوير عمل الاتحاد ومركزه التدريبي، خلال الدورة الحالية، وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، التي يتم رفعها إلى المجلس في اجتماعه المقبل لاتخاذ القرار المناسب والنهائي بشأنها.

فيصل بن حميد
الاتحاد العربي للدراجات
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