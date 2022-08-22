تشونبوك وأوراوا إلى نصف نهائي «أبطال آسيا»

سايتاما (أ ف ب)

حسم تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، بطل عامي 2006 و2016، بطاقته إلى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، وذلك بفوزه على فيسيل كوبي الياباني 3-1، بعد التمديد لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وضرب موعداً مع أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل 2007 و2017 الفائز بنتيجة ساحقة على باثوم يونايتد التايلاندي 4-صفر.

ويتواجه الفريقان «الخميس» لحسم هوية المتأهل إلى النهائي من منطقة الشرق.

وبغياب النجم الإسباني المخضرم أندريس إنييستا بسبب الإصابة ومع تغيير سبعة لاعبين في التشكيلة التي تفوقت على الخصم المحلي يوكوهاما مارينوس 3-2 الأسبوع الماضي في ثمن النهائي، اعتقد فيسيل كوبي أنه سيواصل المغامرة في المسابقة القارية التي تقام أدوارها الإقصائية لمنطقة الشرق في مدينة سايتاما اليابانية، وذلك بعد تقدمه في الدقيقة 64 عبر البديل كويا يوروكي بتسديدة من مسافة قريبة بعد خطأ من الحارس لي بوم-سو.

لكن فرحة الفريق الياباني الذي وصل إلى نصف النهائي في مشاركته الأولى عام 2020، لم تدم سوى دقيقتين لأن تشونبوك أدرك التعادل بفضل الغامبي مو بارو الذي استغل تراخي الدفاع وتوغل في المنطقة قبل أن يسدد بين ساقي الحارس دايا مايكاوا (66).

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الوقت الأصلي، ليحتكم الفريقان إلى التمديد الذي ابتسم للكوريين بعدما تقدموا في الدقيقة 104 عبر رأسية البديل البرازيلي جوستافو بعد عرضية من بارو، قبل أن يحسم مون سيون-مين بطاقة التأهل نهائياً لمصلحة فريقه بهدف ثالث في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني (2+120)، من هجمة مرتدة سريعة، مستغلاً تقدم جميع لاعبي الفريق الياباني إلى منطقة خصمهم بحثاً عن التعادل.

وكان تشونبوك هيونداي تغلب على مواطنه دايجو أف سي 2-1 في الرمق الأخير بعد شوطين إضافيين الخميس في دور الـ16.

وفي سايتاما أيضاً، سحق ممثل اليابان الآخر أوراوا رد دايموندز والفائز على جوهور دار التعظيم الماليزي 5-صفر في ثمن النهائي، خصمه باثوم يونايتد التايلاندي 4-صفر.

وكانت المباراة محطة لافتة لمدرب أوراوا الإسباني ريكاردو رودريغيس الذي أشرف على باثوم يونايتد في 2015.

وكان باثوم يونايتد يخوض ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، لكنه سقط أمام امتحان أوراوا وجماهيره الكثيفة في سايتاما.

وفرض أوراوا سيطرته على المجريات من البداية، فافتتح المهاجم السويدي دافيد موبيرج كارلسون التسجيل بعد 32 دقيقة، وأضاف أوراوا الثاني بعد عشر دقائق عبر تاكويا إيوانامي، وفي الشوط الثاني، أضاف أوراوا ثنائية عن طريق يوشيو كويزومي (65) وتاكاهيرو أكيموتو (72).

يذكر أن مباريات الغرب تقام في فبراير 2023 وتجمع الهلال السعودي مع شباب الأهلي الإماراتي، الشباب السعودي مع ناساف الأوزبكستاني، الدحيل القطري مع مواطنه الريان والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني.

وكان الهلال السعودي أحرز اللقب للمرة الرابعة في تاريخه «رقم قياسي»، بفوزه على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي 2-صفر في نوفمبر الماضي في الرياض.