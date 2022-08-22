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الرياضي

مونشنجلادباخ يرفض بيع مانو كونيه

مونشنجلادباخ يرفض بيع مانو كونيه
22 أغسطس 2022 18:01

 مونشنجلادباخ (د ب أ)


كشفت تقارير صحفية في فرنسا أن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم رفض عرضاً بقيمة لا تقل عن 35 مليون يورو للاستغناء عن لاعبه مانو كونيه.

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وكتبت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية اليوم الاثنين، أن هذا العرض مقدم من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وأثارت الصحيفة تكهنات حول إمكانية قيام النادي الإنجليزي القوي مالياً بزيادة عرضه بشكل ملحوظ لشراء لاعب المنتخب الفرنسي تحت 21 عاماً.
ولم يتسن الحصول على تعليق من النادي الألماني، غير أن المدير الرياضي لجلادباخ رولاند فيركوس أعلن في الأسابيع الماضية أن كونيه المرتبط مع النادي بعقد حتى 2025 غير معروض للبيع في هذا الصيف.
يشار إلى أن جلادباخ في حال أقدم على بيع لاعب خط الوسط المدافع سيحصل على المال اللازم لشراء يوليان فايجل من نادي بنفيكا لشبونة البرتغالي.
يذكر أن بوروسيا دورتموند يدرس شراء الألماني الدولي فايجل، الذي لا يشعر بالرضا في الفريق البرتغالي تحت قيادة المدير الفني الألماني روجر شميت.
ونظراً للظروف المالية لجلادباخ، فإن النادي الألماني يسعى إلى ضم فايجل بنظام الإعارة.
وبغض النظر عن ذلك، كان فيركوس أعلن في الفترة الأخيرة مراراً رغبة النادي في شراء مهاجم.

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