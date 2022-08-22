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الرياضي

المنتخب السعودي بطل «دولية العين» للطائرة

المنتخب السعودي بطل «دولية العين» للطائرة
22 أغسطس 2022 17:52

 
العين (وام)


توج المنتخب السعودي الأول بطلاً لكأس بطولة العين الدولية الودية للكرة الطائرة، بفوزه على النادي الأهلي السعودي بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة الختامية، التي أقيمت بصالة استاد خليفة بن زايد ضمن الجولة الرابعة والأخيرة للبطولة، التي استضافها نادي العين خلال الفترة من 16 إلى 21 أغسطس الجاري، بمشاركة خمسة فرق خليجية وعربية هي العين «المستضيف»، والمنتخب السعودي، والزمالك، والعربي الكويتي، والأهلي السعودي والجيل الصاعد الجزائري. 

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جاءت مشاركة الأخضر السعودي ونتائجه القوية في إطار تحضيراته لبطولة كأس التحدي الآسيوي التي تستضيفها جمهورية قرغيزستان، في الفترة من 26 أغسطس الجاري إلى 4 سبتمبر المقبل. 

يذكر أن المنتخب السعودي فاز في جميع مبارياته على العين 3-2 وعلى الجيل الصاعد 3 - صفر، وعلى العربي الكويتي 3-1 قبل تحقيقه النتيجة نفسها على الأهلي السعودي.
حصل الزمالك المصري على كأس المركز الثاني بعد تحقيقه الفوز الرابع في البطولة على حساب العين بنتيجة 3-1، في مباراة قوية شهدت تفاعلاً رائعاً من الجماهير الكبيرة التي حضرت في مدرجات المباراة.
وجاءت أشواط المباراة الشوط الأول «عيناوي» 25-21 وبقية الأشواط للزمالك 25-17،25-17، و25-12 وبهذه النتيجة يحل العين ثالثاً على جدول ترتيب البطولة. وتوج العين بكأس المركز الثالث بفوزه في 3 مباريات 3-1 على الأهلي السعودي والعربي الكويتي والجيل الصاعد الجزائري.

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